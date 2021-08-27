В Україні затвердили нові карантинні заходи у дитячих садках. Відтепер температуру тіла у дітей перевірятимуть тільки на вході, а раніше її треба було вимірювати кожні чотири години.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Відповідний документ підписали 25 серпня.
За новим положенням, після виявлення в дитини симптомів інфекції в приміщенні, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання поза розкладом та дезінфекцію висококонтактних поверхонь.
Скасовується заборона на використання багаторазових (тканинних) рушників та килимів з довгим ворсом. Але під час карантину заборонено використовувати м’які іграшки, перебувати у приміщенні садку у вуличному взутті. Також заборонені батьківські збори (дистанційні дозволені) та наради.
Якщо є ознаки ГРВІ або температура тіла вище +37,2, то за відсутності батьків дітей потрібно ізолювати в спеціальному приміщенні, терміново повідомити батьків і прийняти узгоджене рішення про подальшу допомогу дитині.
Вранці дитину приймає і передає в кінці дня вихователь на території має садка, але не в його приміщеннях. У разі поганої погоди цей процес повинен проводитися в прийомних приміщеннях або роздягальнях, батьки обов’язково повинні бути в масках.
Положенням урегулювали використання засобів індивідуального захисту:
- маски та рукавички працівникам необхідно одягати під час спілкування між собою та пересування приміщеннями закладу:
- маски та рукавички не треба одягати під час проведення занять;
- після зняття маски чи рукавичок та перед одягненням нових працівники мають мити руки з милом або обробляти їх антисептиком.
У МОЗ зазначили, що всі заходи – термометрія, обробка або миття рук мають проводитися в ігровій формі та за особистим прикладом педагогічного працівника.
За словами міського голови столиці Віталія Кличка, за наступного спалаху коронавірусу у Києві не планують зачиняти дитячі садочки та початкові класи шкіл на карантин.
Очільник міста звернувся до працівників шкіл та дитячих садочків та закликав їх активніше вакцинуватися, чим подбати про свою безпеку та здоров’я вихованців закладів.