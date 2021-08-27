В Україні затвердили нові карантинні заходи у дитячих садках. Відтепер температуру тіла у дітей перевірятимуть тільки на вході, а раніше її треба було вимірювати кожні чотири години.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Відповідний документ підписали 25 серпня.

За новим положенням, після виявлення в дитини симптомів інфекції в приміщенні, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання поза розкладом та дезінфекцію висококонтактних поверхонь.

Скасовується заборона на використання багаторазових (тканинних) рушників та килимів з довгим ворсом. Але під час карантину заборонено використовувати м’які іграшки, перебувати у приміщенні садку у вуличному взутті. Також заборонені батьківські збори (дистанційні дозволені) та наради.