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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Вакцинація дітей 12+ в Україні: за якої умови неповнолітнім можуть зробити щеплення

вакцинація від туберкульозу

В Україні в окремих випадках можна робити щепленням від коронавірусу дітям від 12 років. Водночас імунізація відбувається винятково вакциною Comirnaty від Pfizer та BioNTech.

У МОЗ розповіли, у яких випадках неповнолітнім можна робити щеплення.

З одного боку, є показання за станом здоров’я. Наприклад, вона має ризик тяжкого перебігу коронавірусу та розвитку ускладнень після одужання. Найчастіше це буває через супутні хвороби, зокрема онкопатології.

З іншого – у дитини можуть бути причини, пов’язані з виїздом до іншої країни для постійного проживання чи навчання, а перетин кордону передбачає наявність щеплення від коронавірусу.

Також дитина може брати участь у міжнародних заходах, і для цього їй також треба укол.

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Крім того, дитина могла вже отримати перший укол вакциною Comirnaty від Pfizer та BioNTech на території іншої країни і потребує ревакцинації на території України.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Першими щепили медиків, військових, освітян. З липня імунізуватися дозволили всім українцям старше 18 років. Масове щеплення дітей поки заборонене.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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