Американські вчені опублікували дані вивчення поствакцинального досвіду вагітних і матерів, що годують грудьми. Висновок – вакцини проти Covid-19 добре переносяться і тими, і іншими, а також жінками, які планують вагітність.

– Ми запустили реєстрацію в реєстрі вагітності та годування груддю Вашингтонського університету, коли Сovid-вакцинація тільки розгорталася, і ще не було жодних даних щодо її перенесення серед вагітних і годуючих, – зазначила провідний дослідник, акушер-гінеколог Аліса Качікіс.

У дослідженні були зібрані дані понад 17 тис. жінок, які були вагітні, годували грудьми або планували вагітність на момент вакцинації проти Covid-19. Ці групи становили 44,6%, 38,7% і 16,5% відповідно.

Більшість учасниць отримали вакцину Pfizer-BioNTech або Moderna.

Результати показали, що близько 97% учасників повідомили, що найбільш частими реакціями були біль у місці ін’єкції та стомлюваність.

Також були повідомлення про посилення реакцій на другу дозу порівняно із першою. Але реакції були однаковими у всіх групах.

Коли дослідники проаналізували свої дані, 94,8% учасниць були все ще вагітні, 4,3% народили і 0,7% повідомили про втрату вагітності під час отримання другої дози вакцини проти Covid-19.

Тим часом 2,3% матерів, що годують грудьми, повідомили про переривання грудного вигодовування після першої дози, і 2,2% повідомили про це після другої дози.

Також були повідомлення про помітне зниження кількості молока протягом менше 24 годин після введення вакцини. Це спостерігалося у 5% учасниць після першої дози, і у 7,2% – після другої.

Дослідники дійшли висновку, що переваги вакцини проти Covid-19 перевищують ризики для вагітних та матерів, що годують.

– Я дуже радий, що це дослідження забезпечує додаткову підтримку рекомендацій великих медичних організацій, таких як американський коледж акушерства та гінекології, які підтримують вакцинацію жінок, що планують вагітність, вагітних або годуючих грудьми, – зауважив експерт з материнського здоров’я Оладжумоке Адебайо.

За його словами, було багато невпевненості щодо впливу вакцин на вагітних та матерів, що годують грудьми, тож це дослідження є гарною відправною точкою.

Джерело: MedicalNewsToday