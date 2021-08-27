В Україні можуть запровадити певні обмеження для українців, які не хочуть вакцинуватися від коронавірусу. Але це може бути лише тоді, коли щеплення отримають не менше 50% населення країни.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

– Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція, – зазначив він.

Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто це принцип вакцинуйся або тестуйся.

Кузін наголосив, що про обмеження для невакцинованих почнуть говорити тоді, коли щепленнями буде охоплено принаймні 50% населення, і коли влада буде переконана, всі люди були забезпечені вакциною.

– Я впевнений, що в Україні не будуть застосувати якісь каральні заходи. Вакцинація в Україні є добровільною. Але щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи, – додав він.

Санлікар також нагадав, що Україні ввели норму про вакцинацію 80% персоналу для вчителів. Ці заходи планують розширити й на інші сфери. Зараз розробляються варіанти, щоб такі ж заходи застосовували щодо працівників критичної інфраструктури, сфери обслуговування.

У МОЗ повідомили, що пандемія коронавірусу може тривати ще від двох до п’яти років. Світові необхідна загальна світова стратегія профілактики та лікування.

Джерело: ВВС News Україна