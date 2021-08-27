У Львівській області 71-річна жінка померла внаслідок отруєння грибами. Про це повідомили у Львівській обласній клінічній лікарні.

Мешканка Золочівського району потрапила до районної лікарні 17 серпня із симптомами отруєння. У неї були нудота, блювота, жовтяниця, кровотеча, печінкова недостатність.

Напередодні пацієнтка разом зі знайомими назбирала грибів-парасольок. Жінка зізналася спеціалістам, що не дуже добре зналася на грибах, тому часто питала у знайомих, їстивний це гриб чи ні. Ймовірно, серед парасольок була бліда поганка, яку вона не помітила. Ці гриби жінка споживала сама.

Лікарі протягом шести днів боролися за життя жінки, але врятувати її не вдалося. Вона померла 23 серпня.

За словами медиків, результатів судової експертизи ще немає, але клінічно це було отруєння блідою поганкою. У Львівській області це перший випадок отруєння блідою поганкою і перша смерть від отруєння грибами.

Бліда поганка – це один із найнебезпечніших грибів, поширених в Україні. Іноді його плутають з печерицями або сироїжками. У поганці, як і в інших грибах, дуже багато амінокислот, жирів та інших корисних речовин. Але гриб містить сильну отруту – аманітотоксин. Він не руйнується під час термічної обробки та не розчиняється у воді.

Варто пам’ятати, що гриби можуть провокувати харчові отруєння, які вважаються одними з найважчих. На території України росте до 500 видів їстівних грибів, отруйних же – близько 2 тис. Тому сплутати їх дуже легко.

У МОЗ рекомендують відмовитися від споживання лісових грибів, які можуть бути уражені токсинами чи паразитами, і замінити їх на вирощені промисловим способом. Особливо це стосується дітей, літніх людей та вагітних.

Симптоми отруєння грибами: різкий біль у животі, діарея, порушення свідомості й зору, рясне слиновиділення та галюцинації, судоми. Вони можуть проявитися як через 20 хвилин, так і протягом кількох годин після споживання.

Детальніше про те, що робити під час отруєння грибами – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: zaxid.net