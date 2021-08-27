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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

За кількістю нових смертей від Covid-19 Україна посіла 5-те місце з-поміж країн Європи

лікарня, коронавірус

Святкування Дня Незалежності України прогнозовано призвело до погіршення епідситуації у країні. І хоча показники добового приросту та летальності зростали протягом липня і серпня, проте одразу ж після свята Україна опинилася у п’ятірці країн Європи, де найбільше смертей від коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу за 25 серпня 2021 року, за добу вірус забрав життя 10 755 людей на планеті, в Україні було 45 смертей. За цим показником вона посіла 32 місце у світі і п’яте у Європі.

Водночас дані за 26 число демонструють погіршення епідстану, в Україні за добу – 66 летальних випадків, що означає, що країна і надалі буде перебувати серед лідерів за смертністю від вірусу.

Загалом же за час пандемії у країні 53 632 особи померли від коронавірусу.

Якщо говорити про випадки зараження, то станом на 26 серпня у країні загалом підтвердили 2 280 203 таких.

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Добовий приріст хворих на коронавірус також зростає: 25 числа – 1 581 особа, 26 числа – 2 032.

Джерело: Worldometers

Фото: Depositphotos

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