Власники собак рідше страждають від серцево-судинних захворювань, мають менший ризик захворіти на діабет і потерпати від депресії.

Журналісти CNN проаналізували, як наявність собаки вдома може впливати на фізичне і психічне здоров’я людини, і виявили низку переваг. Хоча є і наукові тексти, які спростовують цю тезу.

Дослідження серед майже 4 млн. людей у США, Канаді, Скандинавії, Новій Зеландії, Австралії і Сполученому Королівстві, проведене у 2019 році, показало, що володіння собаками пов’язане зі скороченням на 24% передчасної смерті з будь-якої причини.

– Якщо людина вже перенесла серцевий напад або інсульт, завести собаку було ще вигідніше. У них на 31% менше шансів померти від серцево-судинних захворювань, – йдеться у тексті.

Крім того, Американська кардіологічна асоціація називає і зниження ризику розвитку діабету серед переваг володіння собакою. Регулярні прогулянки з улюбленцями можуть також призвести і до втрати ваги.

– Вища ймовірність вижити, менша кількість серцевих нападів, менше самотності, кращий кров’яний тиск, краще психологічне благополуччя, більш низькі рівні депресії та стресу, менша кількість відвідувань лікаря, підвищення самооцінки, кращий сон і велика фізична активність, – назвав переваги психолог, професор Університету Західної Кароліни Гарольд Герцог.

Однак є і дослідження, які показують, що власники домашніх тварин більш схильні до самотності, депресії і панічних атак, з більшою ймовірністю страждають від астми, ожиріння, високого кров’яного тиску, виразки шлунка, мігрені і вживають більше ліків.

Неоднозначність ситуації пов’язана з тим, що людина може завести тварину, яка їй не підходить. Тоді можуть бути негативні наслідки для фізичного і психічного здоров’я.

Але якщо у людини і улюбленця повний симбіоз, тоді собака або інша тварина чинитиме лише позитивний вплив, надаватиме емоційну підтримку, особливо під час стресу.