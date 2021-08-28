Часто лікарі радять обмежити вживання солі: вона шкідлива, затримує рідину в організмі, сприяє виникненню набряків.

І багато пацієнтів починають шукати, чим же можна замінити сіль. Інтернет рясніє порадами, де замість солі рекомендують додавати в їжу прянощі або лимонний сік.

Так, зловживати сіллю не варто, але повноцінної альтернативи їй немає.

Як виявилося, сіль дуже необхідна організму, і відмовлятися від неї не потрібно, а прянощі можуть тільки доповнити смак. Про це Фактам ICTV розповів лікар-дієтолог Борис Скачко.

– Сіль нам необхідна для регулювання обміну речовин у тканинах, олужнення організму, – сказав лікар.

Хімічна формула солі виглядає так – NaCl, тобто це поєднання натрію і хлору.

– Натрій, утримуючи воду в тканинах, підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ускладнює перебіг гіпертонії, не дає ниркам виводити рідину, – пояснює Борис Скачко.

Саме ця властивість солі є шкідливою для організму.

З хлором інша історія.

– Так ось, хлор забезпечує нормальний водно-сольовий обмін, знімає набряки і нормалізує артеріальний тиск, – пояснює Борис Скачко. – Хлор важливий для травлення, тому що він бере участь в утворенні соляної кислоти, яка є основним компонентом шлункового соку. Хлор покращує роботу печінки і допомагає організму виводити токсини.

Якщо не буде хлору, то не буде соляної кислоти, процес травлення порушиться, білкова їжа не буде перетравлюватися, і продукти будуть просто гнити в шлунку.

До того ж, сіль сприяє разварюванню продуктів. Це важливо для людей з проблемною підшлунковою залозою, їм рекомендується вживати добре проварену їжу.

Щоб не пересолювати їжу, дієтолог радить солити страву на початку приготування і прибрати сільничку зі столу, щоб не було спокуси досолити.

Що стосується пряних трав, які рекомендують замість солі, то тут теж не все однозначно.

– Прянощі не працюють в організмі, як хлор і натрій, а тільки додають смак і аромат, – каже дієтолог. – Тому їх можна вживати тільки як добавку, щоб поліпшити смакові якості страви, приготованої з меншою кількістю солі.

До того ж є прянощі, які не можна вживати при певних захворюваннях. Наприклад, гострий перець при хронічному панкреатиті.

Нагадуємо, що згідно з рекомендаціями ВООЗ, денна норма солі становить 5 г. Сюди входить вся сіль, яка міститься у всіх споживаних за день продуктах.

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Чим же можна поліпшити смак недосолених страв?

Цибуля і часник

Дійсно, вони добре поєднуються з м’ясом, рисом, картоплею, свіжими овочами в салаті. Але не рекомендовані людям, що хворіють на виразку шлунка або дванадцятипалої кишки.

Лимонний сік

Його можна додати в салати або полити м’ясо, приготоване на грилі.

Оливкова олія

Особливо смачна оливкова олія, настояна на прянощах: базилік, шавлія, розмарин, часник. Корисна майже для всіх.

Прянощі

Ними можна приправити і овочі, і м’ясо. Додавайте базилік, чебрець, материнку.

Кріп

Добре впливає на травну систему, не подразнює слизову.

Червоний гіркий перець можуть використовувати тільки ті, у кого здоровий шлунок і підшлункова залоза.

Що дійсно варто виключити з раціону, то це ковбаси, тверді сири, солона риба. У всіх промислово оброблених продуктах дуже багато солі. Слід уважно читати етикетки та обирати продукти, де вміст солі знижено.