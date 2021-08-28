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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Ботулізм у Волинській області: хворий перебуває у лікарні

Ботулізм

У Волинській області виявили випадок ботулізму.

Фахівці лабораторно підтвердили його 27 серпня 2021 року у селі Ветли Камінь-Каширського району.

Хвору особу направили до лікарні, наразі стан її здоров’я – середньої тяжкості.

Нині фахівці проводять комплекс санітарних та протиепідемічних заходів.

Ботулізм – це харчове отруєння, яке провокує споживання продуктів, що містять ботулотоксини.

Найчастіше захворювання викликають продукти домашнього консервування – м’ясо та риба. Це стається через неправильне приготування, консервовані продукти заздалегідь погано вимили, неправильно чи недостатньо термічно обробили. Водночас ботулотоксини не можна визначити за кольором або смаком – мікроорганізм жодним чином не псує продукти.

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Також ботулізм може виникнути після споживання в’яленої чи копченої риби, а також будь-яких виробів із м’яса.

Загалом ботулізм лікується, але захворювання може протікати у важкій формі, можливі і летальні випадки. Захворювання можна уникнути, якщо заздалегідь дотримуватися правил консервування продуктів. Також важливо уникати споживання продуктів, які були придбані у сумнівних місцях (найчастіше – ринки, у приватних продавців).

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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