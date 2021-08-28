В Україні не планують призупиняти роботу шкіл під час локдауну, якщо 80% складу вчителів отримають щеплення від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 28 серпня. За його словами, вже зараз у країні запустили послаблення для жорсткого карантину.

– Школи працюватимуть навіть у жорсткий карантин у жовтому, помаранчевому або червоному рівні епідемічної небезпеки, якщо склад педагогів вакцинований більш як на 80%, — зазначив Ляшко.

Міністр стверджує, що МОЗ проаналізувало захворюваність серед дітей віком від 0 до 19 років з початку епідемії коронавірусу та після фіксування перших випадків циркуляції штаму Дельта. Нині в Україні немає динаміки захворюваності у цій віковій групі.

– Діти поки що не роблять навантаження на українську систему охорони здоров’я, – додав він.

Нещодавно міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що на початку навчального року в Україні діти підуть у школу в повноформатному режимі.