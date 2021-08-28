У штаті Огайо у США виявили випадки зараження коронавірусом серед оленів. Це перший такий інцидент у світі, до цього лише експериментально підтверджували ймовірність інфікування цих тварин. Також були виявлені антитіла у них.

Вірус зафіксували у диких білохвостих оленів.

Зразки їхніх біоматеріалів були зібрані у період з січня до березня 2021 року Коледжем ветеринарної медицини Університету штату Огайо. Аналіз показав наявність вірусу.

Водночас у світі коронавірус підтверджувався лише в окремих видів тварин, зокрема у тих, які тісно контактували з людиною. Наприклад, у тварин у зоопарках, на фермах.

Кричущим був випадок захворювання на коронавірус норок на фермах у Данії. Це призвело до знищення величезної кількості тварин, після цього були проблеми з їхнім безпечним захороненням.

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Однак поки що не рекомендується проводити рутинне тестування тварин.

Фахівці радять людям з підозрою або підтвердженим коронавірусом уникати тісних контактів з тваринами.

Джерело: USDA