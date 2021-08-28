У Новій Зеландії 82 нові випадки Covid-19, незважаючи на загальнонаціональний карантин.

У тихоокеанській громаді зафіксовано 62 випадки, інші – в Окленді. Загальна кількість інфікованих зросла до 415.

У Новій Зеландії 11-й день жорсткого блокування, покликаного стримати поширення вірусу.

Більшість останніх випадків походять від домашніх контактів, а не від зібрань чи з робочих місць.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн раніше заявила, що уряд не очікує подальших великих сплесків коронавірусу.

Нова Зеландія продовжила загальнонаціональний карантин до вівторка. Ардерн заявила, що її кабінет у понеділок ухвалить рішення щодо блокування в Окленді та сусідньому регіоні Північна країна, але сказала, що, ймовірно, Окленд залишиться на 4 рівні – найвищому – ще два тижні.

17 серпня уряд повністю закрив країну після того, як у місті Окленд був виявлений лише один випадок коронавірусу.

Новозеландці протягом шести місяців до останнього спалаху жили без вірусів, працювали, відвідували магазини та спортивні стадіони без масок, а діти – школу. Тоді мандрівник, що повернувся з Сіднея і привіз варіант Дельта, втік з карантинного готелю.

Локдаун не дозволяє більшості людей виходити з дому, окрім як на тренування, або для купівлі продуктів чи ліків. Роздрібні магазини закриті, а також ресторани, включно з ресторанами на винос, школами та більшістю підприємств.

Вакцинація у Новій Зеландії була найповільнішою з будь-яких розвинених країн: лише 39% людей зробили щонайменше одне щеплення, а 22% – повністю вакциновані. Країна вирішила використовувати лише вакцину Pfizer.

З початку спалаху вакцинація пришвидшилася, зараз медичні працівники щодня вакцинують майже 2% населення.

В Україні не планують призупиняти роботу шкіл під час локдауну, якщо 80% складу вчителів отримають щеплення від коронавірусу, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.