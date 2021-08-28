Чи правда, що Сovid-сертифікати повноцінно запрацюють тільки після закінчення кампанії вакцинації в Україні? Чи можна підробити Сovid-сертифікат і який термін його дії? На ці та інші актуальні запитання відповів керівник проекту Дія і розробник цього додатка Мстислав Баник на Youtube-каналі Оксиген ведучій Факти Тиждень Оксані Соколовій.

– Тестування процесу створення Сovid-сертифіката на сьогодні повністю завершено, – зазначив Мстислав Баник.

За його словами, ще минулої п’ятниці, 21 серпня, додаток був доступний на андроїдах, а наш QR-код вже приймали установи Євросоюзу, чому є вже маса підтверджень в соціальних мережах від рядових користувачів. Наприклад, є повідомлення, як у французькому ресторані офіціант зчитує QR-код з українського Сovid-сертифіката.

Розробник програми зазначив, що наші QR-коди працюють без підключення до Інтернету, що дуже важливо при перетині кордону. Потрібно просто відкрити сертифікат в додатку Дія і показати QR-код. Все дуже зручно і швидко.

Що потрібно для створення Сovid-сертифіката

Треба мати або біометричний закордонний паспорт, або ID-карту, оскільки міжнародний Covid-сертифікат містить інформацію з вашого закордонного паспорта, тобто при наявності QR-коду прикордоннику вже не потрібно окремо перевіряти ваші в’їзні документи на їх відповідність Сovid-сертифікату. Всю необхідну йому інформацію вже містить QR-код.

Для чого потрібен Дія-підпис

Дія-підпис дає змогу підписувати документ особою. Іншими словами, нейромережа, спостерігаючи рухи голови, по-перше, переконується, що перед нею не фотографія, а жива людина, по-друге, порівнює зображення в закордонному паспорті. Якщо система переконається, що це справді ви, протягом декількох секунд видасть Сovid-сертифікат.

Чому Сovid-сертифікат не з’являється автоматично

Тут важливо розуміти, що йдеться про медичні дані, які є, мабуть, найбільш чутливими для людини. І тому їх треба замовити.

Для цього потрібно:

відкрити програму Дія

зайти в розділ Послуги

знайти опцію Сovid-сертифікат

ознайомитися і погодиться з інформацією про передання даних

Далі вам буде запропоновано ID-фото в якості вашого особистого підпису. Для цього ми виконуємо команди, які запитує мобільний додаток, повертаючи голову в різні боки. Потім з’явиться віконце з написом, що особистість перевірена, тобто перевірка пройшла успішно. Після цього система відправляє ваш підпис-фото на відповідність з вашою особою в закордонному паспорті.

Якщо перевірка пройшла успішно, ви отримаєте повідомлення, яке потрібно відкрити, щоб побачити, нарешті, свій Сovid-сертифікат.

Всі ці дії не потрібно повторювати щоразу, щоб відкрити Сovid-сертифікат. Всю процедуру достатньо пройти один раз, щоб цей документ зберігся в додатку Дія. і його можна було відкрити в будь-який момент.

Заново все потрібно буде робити в тому разі, якщо ви, наприклад, поміняли сам телефонний апарат або випадково видалили застосунок Дія.

Паперові Сovid-сертифікати, які видавали сімейні лікарі, і внутрішній Сovid-сертифікат в смартфоні – це те саме?

Так. Це документи, які свідчать, що людина щеплена, якою вакциною і коли. Різниця тільки в тому, що на Сovid-сертифікатах, які видають лікарі, немає QR-коду, який зчитують прикордонники, там є просто штамп лікаря.

Наразі розробляється пдф-версія Сovid-сертифіката в додатку Дія для того, щоб людина могла роздрукувати документ, якщо її з якихось причин не влаштовує електронна версія.

Що робити, якщо не підтягується інформація з Helsi

Або звернутися до сімейного лікаря, або ж, якщо щеплення були отримані не центрах масової вакцинації, а в інших місцях, звертатися в ці місця з проханням внести необхідну інформацію про щеплення.

На жаль, ще й досі зустрічаються помилки або в номері вакцини, або в написанні прізвища. Більшість з них були усунуті під час бета-тестування. Але все ж час від часу вони зустрічаються.

Чи правда, що Сovid-сертифікати повноцінно запрацюють тільки після закінчення кампанії вакцинації в Україні

Covid-сертифікати активізуються одразу після того, як ви отримали другу дозу щеплення. Чекати, доки вакцинується вся країна, не потрібно. Covid-сертифікат підтягнеться не одразу після внесення інформації про другу дозу. Для цього знадобитися кілька днів.

Чи можна підробити Сovid-сертифікат

Нічого, чого не існує в природі, в додаток Дія внести неможливо. У Дія немає бази даних як такої. Це такий хаб, який має доступ до відповідних реєстрів і відображає на смартфоні людини тільки її дані. Навіть зламавши додаток, неможливо отримати чужі дані.

Який термін дії Сovid-сертифіката

На сьогодні ВООЗ цей термін визначено у 180 днів з моменту отримання другої дози вакцини. Це зумовлено тим, що з абсолютно об’єктивних причин у світі ще немає повної інформації про довгострокову ефективність вакцин. Як тільки така інформація з’явиться, термін, цілком можливо, буде переглянутий.

Джерело: Оксиген