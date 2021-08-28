Аналіз, що ґрунтується на даних, зібраних в Англії, свідчить про те, що спалахи варіанту Дельта, ймовірно, завдадуть додаткового навантаження на медицину, особливо в місцях з низьким рівнем вакцинації.

Варіант Дельта вдвічі збільшує ризик госпіталізації з Covid-19 порівняно з варіантом Альфа, що домінував раніше. Це виявило нове дослідження, зосереджене переважно на невакцинованих або частково щеплених.

Варіант Дельта, вперше ідентифікований в Індії, вже вважається набагато заразнішим, ніж більш ранній варіант Альфа, який спочатку був виявлений у Кенті. Цей аналіз засвідчує більшу здатність Дельти відправляти людей на лікарняні ліжка після зараження, особливо тих, хто не був щеплений.

Дослідники проаналізували 43 338 випадків захворювання на Covid-19 в Англії в період з 29 березня до 23 травня 2021 року. Лише 1,8% людей отримали обидві дози вакцини, 24% були щеплені одноразово і більшість (74%) не були щеплені.

– Це дослідження підтверджує попередні висновки, що люди, інфіковані Дельтою, набагато частіше потребують госпіталізації, ніж ті, хто має Альфа, хоча більшість випадків, внесених до аналізу, були нещепленими, – сказав один із провідних авторів дослідження та консультант-епідеміолог Гевін Дабрера.

Він додав, що дослідження показало: вакцинація забезпечує чудовий захист від Дельта, і оскільки цей варіант становить більше ніж 98% випадків Covid-19 у Великій Британії, важливо, щоб ті, хто не отримав дві дози вакцини, зробили це якомога швидше.

У дослідженні зразки вірусу, взяті у пацієнтів, пройшли секвенування цілих геномів, щоб підтвердити, який варіант викликав інфекцію.

Лікар Енн Пресаніс, один із провідних авторів дослідження та старший статистик підрозділу біостатистики MRC Кембриджського університету, заявила, що результати дослідження свідчать про важливість вакцинації.

В Україні прогнозують загострення ситуації з коронавірусом через циркуляцію небезпечнішого штаму Дельта. Спалах може статися уже на початку осені.