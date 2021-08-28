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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Covid-вакцинація дітей 12-15 років у Британії – кому можна робити щеплення

діти, вакцинація

У Великій Британії дітям від 12 до 15 років найближчим часом можуть дозволити робити щеплення від коронавірусу. Йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику за станом здоров’я, або проживає з дорослими, які можуть тяжко хворіти.

Імунізація може розпочатися уже у вересні, передають ЗМІ.

Поки що невідомо, коли у Великій Британії розпочнуть масово вакцинувати дітей 12-15 років.

Водночас у країні уже почали пропонувати зробити уколи підліткам 16 та 17 років, такий дозвіл діє з 23 серпня 2021 року.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку робили щеплення тим, хто перебуває у групі ризику – медикам, військовим, освітянам.

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Пізніше почали масово імунізувати доросле населення. У низці країн розпочалася вакцинація дітей, однак лише серед підлітків дорослішого віку. В Україні також дозволили робити уколи дітям, однак лише тим, хто має показання за станом здоров’я або виїжджає за кордон для проживання чи навчання, для участі у змаганнях.

Джерело: Еuronews

Фото: Depositphotos

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