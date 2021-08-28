Дослідження, проведене канадськими фахівцями, показало, що маленькі діти, особливо віком від 0 до 3 років, з більшою ймовірністю передають вірус членам сім’ї, ніж підлітки 14-17 років.

Група дослідників з відділу охорони здоров’я Онтаріо в Канаді порівняла ризик передачі SARS-CoV-2 членам сім’ї між дітьми молодшого та старшого віку.

Дослідження проводилося в кінці літа і восени 2020 року, коли в Онтаріо було менше обмежень, і діти поверталися після канікул у школу або дитячий садок.

В результаті це призвело до значного збільшення кількості нових випадків захворювань на Сovid-19 серед дітей, що, власне, і дозволило оцінити здатність дітей поширювати вірус.

– Оскільки батьки не можуть ізолювати молодших дітей, необхідні інші заходи для обмеження передачі інфекції в домашніх умовах, особливо якщо в домі є дорослі з групи високого ризику, – зазначив співавтор дослідження, лікар-інфекціоніст з відділу громадської охорони здоров’я Онтаріо Кевін Шварц.

Він рекомендував зробити щеплення всім членам родини старше 12 років, щоб мінімізувати ризик передачі Covid-19 в сім’ї.

Щоб вивчити здатність дітей різних вікових груп передавати Covid-19, дослідники використовували дані громадської охорони здоров’я про Covid-інфекції в Онтаріо, зібрані в період з 1 червня до 31 грудня 2020 року.

Дані були проаналізовані з урахуванням таких змінних як розмір домогосподарства та затримки тестування. Скоригувавши аналіз з урахуванням цих факторів, дослідники виявили, що діти віком 0-3 і 4-8 років мають підвищену ймовірність передачі вірусу членам сім’ї на відміну від підлітків віком 14-17 років.

Джерело: MedicalNewsToday