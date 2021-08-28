У США вчитель початкової школи, який не зробив щеплення від коронавірусу і порушив карантинні заходи, спровокував спалах захворюваності серед учнів свого класу, навчального закладу та членів їхніх сімей. Загалом заразилися 27 осіб.

У травні 2021 року педагог прийшов до школи, попри те, що у нього були симптоми коронавірусу, хоча сам він думав, що у нього алергія. Під час уроку він вирішив зняти маску для того, щоб почитати учням, повідомили офіційні органи охорони здоров’я Каліфорнії.

Це призвело до того, що у класі з 22 учнів 12 дітей заразилися, зокрема вісім з 10 учнів, які сиділи у двох перших рядах.

Потім діти поширили вірус серед інших учнів школи та членів їхніх сімей.

– Це яскравий приклад того, як легко підірвати зусилля щодо захисту дітей, занадто маленьких для вакцинації, – сказала директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), доктор Рошель Валенскі.

Як підсумок, захворіли 27 осіб, зокрема вчитель. Усі випадки протікали у легкій формі, всі пацієнти одужали.

За інформацією керівництва CDC, вакцинації від коронавірусу – спосіб номер один у боротьбі з вірусом.

– Сприяння вакцинації може допомогти школам безпечно повернутися до очного навчання, а також до позакласних занять і спорту, – йдеться в повідомленні органу.

Водночас діти до 12 років поки що не можуть вакцинуватися, тому уколи повинні зробити дорослі.

Джерело: CDC, CNN