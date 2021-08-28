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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Епідситуація погіршується: в Україні за добу 2 082 нових випадки Covid-19

коронавирус

Станом на 28 серпня 2021 року в Україні виявили 2 282 285 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 2 082 нових хворих.

З-поміж них – 108 дітей та 35 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 53 686 громадян, за добу – 54 українців.

Одужали загалом 2 205 707 осіб, за день – 1 025.

Протягом усього часу в Україні провели 11 931 126 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 27 605.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 40 випадків;
  • Волинська область – 21 випадок;
  • Дніпропетровська область – 130 випадків;
  • Донецька область – 157 випадків;
  • Житомирська область – 41 випадок;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 84 випадки;
  • Івано-Франківська область – 60 випадків;
  • Київська область – 68 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 65 випадків;
  • Львівська область – 189 випадків;
  • Миколаївська область – 39 випадків;
  • Одеська область – 155 випадків;
  • Полтавська область – 38 випадків;
  • Рівненська область – 41 випадок;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 57 випадків;
  • Харківська область – 187 випадків;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 40 випадків;
  • Черкаська область – 56 випадків;
  • Чернівецька область – 121 випадок;
  • Чернігівська область – 84 випадки.
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Коронавірус в Україні

На 27 серпня 2021 року в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. За добу було 2 032 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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