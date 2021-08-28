Станом на 28 серпня 2021 року в Україні виявили 2 282 285 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 2 082 нових хворих.

З-поміж них – 108 дітей та 35 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 53 686 громадян, за добу – 54 українців.

Одужали загалом 2 205 707 осіб, за день – 1 025.

Протягом усього часу в Україні провели 11 931 126 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 27 605.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Статистика:

Вінницька область – 40 випадків;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 130 випадків;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 84 випадки;

Івано-Франківська область – 60 випадків;

Київська область – 68 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 189 випадків;

Миколаївська область – 39 випадків;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 57 випадків;

Харківська область – 187 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 56 випадків;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Коронавірус в Україні

На 27 серпня 2021 року в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. За добу було 2 032 нових хворих.