Станом на 28 серпня 2021 року в Україні виявили 2 282 285 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 2 082 нових хворих.
З-поміж них – 108 дітей та 35 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 53 686 громадян, за добу – 54 українців.
Одужали загалом 2 205 707 осіб, за день – 1 025.
Протягом усього часу в Україні провели 11 931 126 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 27 605.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 40 випадків;
- Волинська область – 21 випадок;
- Дніпропетровська область – 130 випадків;
- Донецька область – 157 випадків;
- Житомирська область – 41 випадок;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 84 випадки;
- Івано-Франківська область – 60 випадків;
- Київська область – 68 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 65 випадків;
- Львівська область – 189 випадків;
- Миколаївська область – 39 випадків;
- Одеська область – 155 випадків;
- Полтавська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 41 випадок;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 57 випадків;
- Харківська область – 187 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 40 випадків;
- Черкаська область – 56 випадків;
- Чернівецька область – 121 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадки.
Коронавірус в Україні
На 27 серпня 2021 року в Україні виявили 2 280 203 випадки коронавірусу. За добу було 2 032 нових хворих.