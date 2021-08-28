Згідно з дослідженням, представленим на Конгресі кардіологів ESC у 2021 році, вживання кави до трьох чашок на день знижує ризик інсульту і смертельних захворювань серця.

Незважаючи на те, що кава є одним з найбільш споживаних напоїв у світі, мало що відомо про довгостроковий вплив її регулярного споживання на здоров’я серцево-судинної системи.

– Наші результати показують, що кава є безпечним напоєм, оскільки навіть часте її споживання не було пов’язане з несприятливими серцево-судинними наслідками і загальною смертністю після періоду спостереження протягом 10-15 років, – зазначила автор дослідження з Центру серця і судин університету Земмельвейс в Угорщині Юдіт Симон.

За її словами, від 0,5 до трьох чашок кави на день пов’язані з більш низьким ризиком інсульту і смерті від серцево-судинних захворювань.

Учена каже, що це найбільше дослідження з систематичної оцінки серцево-судинних ефектів регулярного вживання кави серед населення без діагностованих серцевих захворювань.

Науковці вивчали зв’язок між звичайним споживанням кави та серцевим нападом, інсультом та смертю.

У дослідженні взяли участь майже 500 тис. учасників біобанку Великої Британії без ознак серцевого захворювання на момент набору. Середній вік становив 56,2 року, 55,8% – жінки.

Учасники були розділені на три групи відповідно до звичайної кількості споживання кави: взагалі без кави – 22,1%, 0,5-3 чашки на день – 58,4%, більше трьох чашок на день – 58,4%.

Дослідники оцінювали ефект щоденного споживання кави протягом 11 років з використанням багатовимірних моделей. Аналізи були скориговані з урахуванням факторів, які могли вплинути на результат, як-от вік, стать, вага, зріст, статус куріння, фізична активність, високий кров’яний тиск, діабет, рівень холестерину, соціально-економічний статус і звичайне споживання алкоголю, м’яса, чаю, фруктів і овочів.

Аналіз показав, що в порівнянні з учасниками, які не пили каву регулярно, щоденні споживачі мали більш здорові параметри серця.

Таким чином, споживання кави до трьох чашок на день пов’язане зі сприятливими серцево-судинними наслідками. І хоча необхідні подальші дослідження для пояснення основних механізмів, спостережувані переваги можуть бути частково пояснені позитивними змінами в структурі й функції серця, резюмували дослідники.