Україна розриває контракт з передоплатою з індійською фармацевтичною компанією Serum institute. Це пов’язано з невиконанням виробником вакцин від Covid-19 умов контракту.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 28 серпня. За його словами, компанія мала поставити Україні 1,5 млн доз Covishield та 10 млн доз Novavax. Загалом із 12 млн доз він поставив тільки 500 тис. доз.

Міністр стверджує, що з моменту під підписання контракту з Serum institute, вони постійно вели з ними перемовини. Проте у березні Індія тимчасово зупинила основний експорт вакцин. У компанії пояснили, що таке рішення ухвалили через спалах коронавірусу у країні.

– Питання в тому, що інститут не виконав свої зобов’язання за контрактом. Я буду розривати контракт з Serum Institute, – зазначив Ляшко.

Він додав, що після розірвання контракту сплачені кошти за 2 млн доз вакцин, повернуть.

Очільник МОЗ наголосив що нині вакцину Novavax не дозволили використовувати в Україні. Також її не схвалила Всесвітня організація хорони здоров’я, тому навряд українці захочуть вакцинуватися цим препаратом.

Нещодавно Ляшко заявив, що Україні чекає на надходження понад 6 млн доз вакцини проти коронавірусу до кінця серпня. Для того, щоб запобігти можливому спалаху Covid-19 він закликає вакцинуватися та дотримуватися карантинних заходів.