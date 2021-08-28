Американські лікарі зафіксували нове ускладнення після коронавірусної інфекції – хвороба може призвести до втрати зору.

Про це повідомляють у Коледжі лікарів і хірургів Вагелоса при Колумбійському університеті.

70-річний чоловік звернувся до медиків через нежить, у нього діагностували коронавірус.

Через тиждень його стан погіршився: з’явився головний біль і порушення зору на правому оці. Він міг розрізняти лише великі силуети, а будь-який рух оком викликав різкий біль.

Комп’ютерна томографія показала, що джерелом проблем є сильне запалення пазух на правій стороні обличчя – в результаті цього руйнувалася сама кістка.

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Під час операції були видалені запалені тканини. Але біль знову повернувся, а зір пацієнта погіршився.

У видалених тканинах лікарі виявили бактерії Streptococcus constellatus, які зазвичай зустрічаються в кишківнику і ротовій порожнині.

Крім того, у чоловіка виявили активні білі кров’яні тільця у великій концентрації – наслідок присутності в крові антитіл IgG4, які здатні викликати аутоімунне захворювання, що вражає будь-яку частину тіла, посилюючи запалення.

Після курсу антибіотиків і стероїдів він почав одужувати, а через три тижні повністю видужав. Зір до нього також повернувся.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не припиняє нагадувати, що вакцинація – єдиний спосіб уникнути ускладнень і тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Джерело:Science Alert