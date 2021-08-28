У світі триває вакцинація від коронавірусу. І хоча ще потрібно нарощувати темпи імунізації, частина людей вже зробили два щеплення і хочуть знову розпочати жити більш повноцінним життям – ходити до ресторанів, зустрічатися з друзями, проводити час з родичами.

Водночас у світі поширюється небезпечніший штам коронавірусу Дельта. CNN поспілкувалися з медичним аналітиком, доктором Леаною Вен і з’ясували, чи ризиковано наразі повертатися до звичайного життя.

– Ми входимо у фазу пандемії, коли майже всі види діяльності будуть мати певний рівень ризику. Людям необхідно вирішити для себе, який ризик їм зручний, з огляду на медичні обставини своєї сім’ї, – зазначила Леана Вен.

За її словами, перш ніж знову ходити до ресторанів і влаштовувати посиденьки з друзями, кожна людина повинна визначити ступінь ризику зараження і зрозуміти, чи всі у її родині вакциновані, чи є ті, хто перебуває у групі ризику.

Чи варто йти до ресторану?

– Вечеря у приміщенні у ресторані точно більш ризикована, ніж вечеря на свіжому повітрі. Ризик залежить від декількох факторів. Для початку, яка конфігурація приміщень у ресторані? У дуже багатолюдному і погано вентильованому приміщенні ризик вище, ніж у місці, де людина може дистанціюватися від інших відвідувачів, – додала Леана Вен.

Чи потрібно повертатися у спортзал?

– Якщо ви використовуєте еліптичний тренажер, і нікого поруч з вами немає, то це досить безпечно. Якщо ви відвідуєте заняття у тренажерному залі на відкритому повітрі, ризик також невеликий. Але якщо ви збираєтеся, скажімо, на тренування високої інтенсивності, де багато людей важко дихають, перебувають поруч один з одним, і ви не знаєте, чи вакциновані вони, ризик значно вище, – додала медичний аналітик.

Чи безпечні літаки?

– Ризик авіаперельотів досить низький. І може бути знижений ще більше, якщо ви носите високоякісну маску. Більш серйозне занепокоєння викликає те, що відбувається, коли ви їдете до пункту призначення, – коментує експерт.

Чи варто зустрічатися з друзями?

За її словами, ризик менше, якщо всі вони вакциновані.

Як контактувати з невакцинованих дітьми?

– Я б порадила бабусям і дідусям, які стурбовані передачею Covid-19 своїм неприщепленим онукам, знизити власний ризик за три-п’ять днів до зустрічі. Вони могли б утриматись від зустрічей у приміщенні з іншими у цей період. І якщо вони хочуть бути в безпеці, я б запропонувала їм пройти тестування безпосередньо перед цим, – підсумувала вона.

Вакцинація від коронавірусу триває у США з грудня 2020 року. Країна однією з перших розпочала цей процес.