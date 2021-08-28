У Черкасах семирічний хлопчик, якого, ймовірно, покусали собаки, перебуває у термінальній комі. Його стан стабільно важкий.

Про цей випадок Факти ICTV вже писали у минулому матеріалі. За словами лікаря-анестезіолога обласної дитячої лікарні Світлани Федченко, діяльність мозку наднизька, її ледь фіксують прилади. Дитина дихає за допомогою апарату штучного дихання, а кровообіг підтримують медикаментами.

– 24 серпня хлопчика в лікарню привезла швидка, його супроводжувала бабуся. Що сталося та як дитина отримала травми, бабуся не змогла розповісти, —зазначила Федченко.

Директор Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова розповіла, що дитину привезли у вкрай важкому стані з ознаками мозкової коми третього ступеня, також були численні садна на тілі, рвана рана нижньої губи, рана вуха і дефекти тканин округлої форми по тілу на лівому стегні.

Під час огляду лікарі виявили у хлопчика пролежні на копчику та потилиці. Також у нього був наднизький гемоглобін, що свідчить про недоїдання.

Нині слідчі відкрили два кримінальних провадження: за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 та ч. 3 ст. 135 КК України.

Санкція статті 128 передбачає два роки позбавлення волі, за ч. 3 ст. 135 — до восьми років. Останню статтю відкрили через те, що дитину госпіталізували не в день, коли вона отримала травми.

– Підозри на цей час не вручені, оскільки триває слідство. Бабуся хлопчика перебуває під судовим слідством, оскільки в минулі роки щодо неї скеровувалось кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень та за грабіж, — зазначив керівник Черкаської окружної прокуратури Артем Шляхов.

Також слідчі призначили судово-медичну експертизу, щоб з’ясувати характер травм хлопчика.

Депутат Черкаської обласної ради Олег Петренко розповів, що родина дитини створювала проблеми для всього кварталу вже багато років. Він стверджує, що у них вдома була велика кількість собак, які декілька разів нападали на людей.

Тому Петренко припустив, що дитина постраждала саме від собак. Хоча бабуся хлопчика розповіла поліції, що він отримав травми, бо впав з купи цегли у дворі.

Цю ситуацію Фактам ICTV прокоментувала юрист Ірина Браславець, яка стверджує, що для цих обставин може підійти також ст. 136 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, та окремо виділяє ненадання допомоги малолітнім, за що передбачене тяжче покарання.

– Людину можуть звинуватити у ненаданні допомоги, якщо вона не повідомила належним установам (поліції, швидкій) про перебування людини у небезпечному для життя стані, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, – зазначила юрист.

За її словами, обов’язковою ознакою злочину є причинний зв’язок, тобто внаслідок того, що особа проігнорувала потерпілого, хоча могла надати допомогу або викликати поліцію, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Обов’язок подавати невідкладну допомогу особам, які перебувають у загрозливому для життя і здоров’я стані, закон загалом покладає на всіх громадян України віком від 16 років, іноземних громадян та осіб без громадянства.

Браславець наголосила, що ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, за можливості надати таку допомогу, або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам караються штрафом від 8 500 до 17 тис. грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

А якщо ненадання допомоги спричинить смерть постраждалого – це карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.



Спеціаліст підкреслила: якщо людям, які чують дивні звуки у сусідів, наприклад крики, плач, інше, що викликає тривогу, необхідно одразу реагувати. Браславець радить для початку самостійно звернутися до сусідів, щоб упевнитися, чи все гаразд. Однак іноді краще не ризикувати, щоб не постраждати самому.

– Крім поліції ніхто не має повноважень зайти у квартиру чи будинок, тому якщо відбувається щось дивне і на вашу думку небезпечне – краще телефонуйте до правоохоронців за номером 102. Це можна зробити анонімно і не надавати свої персональні дані, – додала вона.

За викликом приїздить наряд, який з’ясовує, чи все гаразд. Поліцейські оцінюють ситуацію, дивляться, чи є у квартирі чи будинку сторонні особи або діти, чи потрібна комусь медична допомога.

Нині дитині потрібна операція, але лікарі не можуть її провести через важкий стан. Батьки хлопчика під час госпіталізації були відсутні, тому що матері робили операцію в Києві.

Детальніше про ситуацію з 7-річним хлопчиком з Черкас – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція, Суспільне