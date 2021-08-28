Україна продовжує перебувати серед лідерів у Європі за добовим приростом смертей від коронавірусу.

Згідно зі статистикою на 26 серпня 2021 року, в Європі зафіксували 1 483 нові смерті від вірусу, Україна за цим показником знову опинилася на п’ятому місці.

Статистика нових летальних випадків у Європі:

Росія – 798;

Іспанія – 139;

Велика Британія – 100;

Франція – 95;

Україна – 66.

За новими випадками хвороби Україна з 2 032 хворими (станом на 26 серпня 2021 року) з-поміж країн Європи перебуває на 13-му місці, лідирують – Велика Британія, Росія, Франція, Німеччина та Іспанія. Загалом у Європі було 140 028 нових заражень вірусом.

МОЗ України уже опублікував статистику коронавірусу за 27 серпня 2021 року. У країні продовжує погіршуватися епідситуація. За оновленими даними, загалом підтвердили 2 282 285 випадків коронавірусу та 2 082 нових.

Ситуація зі смертями від коронавірусу трішки поліпшилася. Загалом померли 53 686 людей, за останню добу – 54.

Фахівці прогнозують, що у країні продовжить загострюватися ситуація з коронавірусом через циркуляцію більш небезпечного штаму Дельта. Спалах захворюваності прогнозують на початок осені.

Джерело: Worldometers