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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Україна перебуває на 5-му місці у Європі за новими смертями від Covid-19

лікарня, коронавірус

Україна продовжує перебувати серед лідерів у Європі за добовим приростом смертей від коронавірусу.

Згідно зі статистикою на 26 серпня 2021 року, в Європі зафіксували 1 483 нові смерті від вірусу, Україна за цим показником знову опинилася на п’ятому місці.

Статистика нових летальних випадків у Європі:

  • Росія – 798;
  • Іспанія – 139;
  • Велика Британія – 100;
  • Франція – 95;
  • Україна – 66.

За новими випадками хвороби Україна з 2 032 хворими (станом на 26 серпня 2021 року) з-поміж країн Європи перебуває на 13-му місці, лідирують – Велика Британія, Росія, Франція, Німеччина та Іспанія. Загалом у Європі було 140 028 нових заражень вірусом.

МОЗ України уже опублікував статистику коронавірусу за 27 серпня 2021 року. У країні продовжує погіршуватися епідситуація. За оновленими даними, загалом підтвердили 2 282 285 випадків коронавірусу та 2 082 нових.

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Ситуація зі смертями від коронавірусу трішки поліпшилася. Загалом померли 53 686 людей, за останню добу – 54.

Фахівці прогнозують, що у країні продовжить загострюватися ситуація з коронавірусом через циркуляцію більш небезпечного штаму Дельта. Спалах захворюваності прогнозують на початок осені.

Джерело: Worldometers

Фото: Depositphotos

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