Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 28 серпня 2021

У світі станом на 28 серпня підтвердилося 216,4 млн випадків Covid-19, а за добу – 237,1 тис.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 серпня 2021 року в Україні виявили 2 282 285 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 2 082 нових хворих. З-поміж них – 108 дітей та 35 медпрацівників.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Україна продовжує перебувати серед лідерів у Європі за добовим приростом смертей від коронавірусу. Згідно зі статистикою на 26 серпня 2021 року, в Європі зафіксували 1 483 нові смерті від вірусу, Україна за цим показником знову опинилася на п’ятому місці.

Залишки вакцини від коронавірусу Moderna використають в Україні для другого щеплення усіх, хто цього потребує. Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Україна розриває контракт з передоплатою з індійською фармацевтичною компанією Serum institute. Це пов’язано з невиконанням виробником вакцин від Covid-19 умов контракту. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

В Україні не планують призупиняти роботу шкіл під час локдауну, якщо 80% складу вчителів отримають щеплення від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вакцинація дітей у Великій Британії та коронавірус у оленів у США : Covid-новини 28 серпня / 2 фотографии

Коронавірус у світі

США. Президент США Джо Байден відреагував на результати доповіді розвідки країни щодо походження коронавірусу. Співробітникам служби так і не вдалося встановити, де і коли з’явився коронавірус. Президент запевнив: США не будуть на цьому зупинятися. Він вважає, що потрібно знайти відповідь на це запитання.

Американські лікарі зафіксували нове ускладнення після коронавірусної інфекції – хвороба може призвести до втрати зору. Про це повідомляють у Коледжі лікарів і хірургів Вагелоса при Колумбійському університеті.

У США вчитель початкової школи, який не зробив щеплення від коронавірусу і порушив карантинні заходи, спровокував спалах захворюваності серед учнів свого класу, навчального закладу та членів їхніх сімей. Загалом заразилися 27 осіб.

У штаті Огайо у США виявили випадки зараження коронавірусом серед оленів. Це перший такий інцидент у світі, до цього лише експериментально підтверджували ймовірність інфікування цих тварин.

У Великій Британії дітям від 12 до 15 років найближчим часом можуть дозволити робити щеплення від коронавірусу. Йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику за станом здоров’я, або проживає з дорослими, які можуть тяжко хворіти. Імунізація може розпочатися уже у вересні, передають ЗМІ.