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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Великі обласні лікарні в усіх регіонах України в 2023 році: МОЗ анонсував будівництво

лікарня

МОЗ України у межах програми  Велике Будівництво та Здорова Україна починає масштабне будівництво в регіонах. У кожній області будуть побудовані великі обласні дорослі та дитячі клінічні лікарні.

 – Беремося за наймасштабніші зміни в сфері охорони здоров’я України за всі роки незалежності, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Мета проекту – забезпечення доступу до якісної та безпечної медичної допомоги та високоточної медицини для кожного українця.

– Міністерство змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів, – заявив Віктор Ляшко.

Очікується, що вже у 2023 році кожна обласна лікарня буде спроможна самостійно проводити ургентні та складні операції, надавати першокласну екстрену допомогу.

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У міністерстві запроваджують нову модель підготовки лікарів-інтернів, щоб Україна у разі настання кризи знов не опинилася без фахівців потрібних професій, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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