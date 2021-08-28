МОЗ України у межах програми Велике Будівництво та Здорова Україна починає масштабне будівництво в регіонах. У кожній області будуть побудовані великі обласні дорослі та дитячі клінічні лікарні.

– Беремося за наймасштабніші зміни в сфері охорони здоров’я України за всі роки незалежності, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Мета проекту – забезпечення доступу до якісної та безпечної медичної допомоги та високоточної медицини для кожного українця.

– Міністерство змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів, – заявив Віктор Ляшко.

Очікується, що вже у 2023 році кожна обласна лікарня буде спроможна самостійно проводити ургентні та складні операції, надавати першокласну екстрену допомогу.

У міністерстві запроваджують нову модель підготовки лікарів-інтернів, щоб Україна у разі настання кризи знов не опинилася без фахівців потрібних професій, – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.