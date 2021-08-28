Залишки вакцини від коронавірусу Moderna використають в Україні для другого щеплення усіх, хто цього потребує.

Про це під час брифінгу 28 серпня 2021 року повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Вакцини Moderna було завезено 2,2 млн, і чітко було розподілено її використання. Наразі розвозимо у регіони другу дозу. Завезена вакцина наразі використовується для другої дози. Не просіть її зараз для першої дози, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас він уточнив, що постачання речовини цього виробника відновлять після повного використання уже завезеної партії.

Щодо вакцини Janssen компанії Johnson&Johnson, то наразі її постачання до України немає. Але, можливо, країна домовиться про нього.

– Наразі в Україні різних вакцин понад 11 млн доз, постачання збільшуються. Завозити ще один вакцинний продукт уже, напевно, буде недоречно. Хоча ми працюємо над цим і, можливо, завеземо, – додав він.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть отримати всі українці старше 18 років.