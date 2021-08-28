Президент США Джо Байден відреагував на результати доповіді розвідки країни щодо походження коронавірусу. Співробітникам служби так і не вдалося встановити, де і коли з’явився коронавірус. Президент запевнив: США не будуть на цьому зупинятися.

Він вважає, що потрібно знайти відповідь на це запитання, йдеться у заяві очільника держави, опублікованій на сайті Білого дому.

– Світ заслуговує відповідей, і я не заспокоюся, доки ми їх не отримаємо. Відповідальні країни не ухиляться від таких обов’язків перед іншими державами світу, – зазначив Джо Байден.

За його словами, Китай, де вперше зафіксували випадки вірусу, усіма можливими способами перешкоджав розслідуванню походження коронавірусу.

– До цього дня КНР продовжує відкидати заклики до прозорості і приховувати інформацію, навіть попри те, що кількість жертв цієї пандемії продовжує зростати, – додав президент.

США продовжить працювати у цьому напрямку, чинитиме тиск на Китай, щоб все-таки дізнатися, де і коли з’явився коронавірус.

– Ми також продовжимо чинити тиск на КНР, щоб вона дотримувалася наукових норм і стандартів, зокрема обміну інформацією та даними з перших днів пандемії, протоколами, пов’язаними з біобезпекою, та інформацією від популяцій тварин, – підсумував він.

Уже майже два роки минуло відтоді, як на планеті виявили коронавірус. Однак науковцям поки що не вдалося знайти відповідь на за питання про його походження. Дослідження тривають.

Джерело: The White House