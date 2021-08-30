У світі станом на 29 серпня, зареєстровано 216 766 751 випадок захворювання на Covid-19, зокрема 4 508 171 летальний, одужало 193 697 396 осіб.

Коронавірус в Україні

29 серпня, в Україні зафіксовано 1906 нових випадків зараження коронавірусом, з них 134 дитини та 40 медпрацівників.

Таким чином загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 2 284 191.

Крім того, за минулі 24 години від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 34 українці, довівши загальне число летальних випадків до 53 720.

Коронавірус у світі

Директор Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) Мішель Валенські закликала адміністрації шкіл дотримуватись протиепідемічних правил.

– Велика кількість випадків заражень зазвичай є в школах, які не дотримуються наших рекомендацій, особливо щодо того, що вчителі та учні старші 12-ти років мають пройти щеплення і, що всі мають носити маски, – закликала Валенські.

У США опублікували результати двох досліджень, що свідчать на користь використання маскового режиму в школах та вакцинації.

Рівень заражень на піку пандемії взимку серед школярів у школах Лос-Анджелеса, де дотримувались обмежень, був у 3,4 рази меншим, аніж в середньому по громаді.

Також стали відомі результати дослідження причин сплеску пандемії в одній із каліфорнійських шкіл. Воно виявило, що невакцинований вчитель, який знімав маску в класі, коли читав вголос, заразив 50% учнів класу.

– Якщо дорослі, які спілкуються з дітьми вакциновані, всі в родині зробили щеплення, це значно зменшує ризик для наших дітей, – заявив головний хірург США Вівек Мурті.

Він закликав батьків дітей, які не пройшли щеплення, носити маску поза помешканням.

Президент США Джо Байден підтримав вимогу носити маски у школах.

На тлі поширення більш заразного штаму коронавірусу Дельта, кількість госпіталізацій у США зростає. Згідно з даними американського Міністерства внутрішньої безпеки, кількість госпіталізованих з коронавірусом перевищила 100 тис. осіб. Це найвищий рівень госпіталізацій з січня цього року.

В Ізраїлі третя доза вакцини проти коронавірусу відсьогодні стала доступною всім жителям країни, які мають право на щеплення. Про це заявив генеральний директор міністерства охорони здоров’я Нахман Еш.

У країні сьогодні почали пропонувати додаткову дозу вакцини проти коронавірусу кожному, хто пройшов повну вакцинацію, знизивши вік для отримання права на щеплення до 12 років.