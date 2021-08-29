Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 188 370 доз вакцини Pfizer-BioNTech проти Covid-19.

Вакцини разом із розчинником для їх розведення надані урядом Сполучених Штатів через програму Covax, спрямовану на забезпечення справедливого та рівного доступу до Covid-вакцин для всіх країн світу.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, ця партія вакцин буде спрямована до центрів масової вакцинації та для щеплення трудових колективів, які подали відповідну заявку до МОЗ.

Поставки вакцин у рамках Covax триватимуть. До кінця 2021 року очікується, що Україна отримає кількість вакцин різних виробників достатньо, щоб щепити до 20% населення країни.

– Хочу щиро подякувати урядові США та нашим партнерам, які допомагають захистити якомога більше українців, насамперед із пріоритетних груп, від важких наслідків коронавірусної хвороби, – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Міністр також нагадав, що вакцина проти Covid-19 доступна для всіх дорослих громадян. Усе, що потрібно зробити, – це записатися у зручний для кожного спосіб, прийти і зробити щеплення.

– Сполучені Штати Америки віддані глобальній боротьбі з Covid-19, і ми пишаємося співпрацею з Україною, яка веде до розширення доступу до якісних та схвалених вакцин проти Covid-19 по всій країні, – зазначила повірена у справах Крістіна Квін.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин зі вчорашньої поставки із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID через проект SAFEMed.

Нагадаємо, що у липні 2021 року ЮНІСЕФ доставив більше двох мільйонів доз вакцини Moderna, наданих урядом США, через Covax. Загалом у рамках цієї ініціативи Україна вже отримала 4 325 910 доз Covid-вакцин різних виробників.

Джерело: ЮНИСЕФ