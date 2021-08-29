Станом на ранок неділі, 29 серпня, в Україні зафіксовано 1906 нових випадків зараження коронавірусом, з них 134 дитини та 40 медпрацівників.

Таким чином загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 2 284 191.

Крім того, за минулі 24 години від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 34 українці, довівши загальне число летальних випадків до 53 720.

При цьому 685 осіб впоралися з наслідками коронавірусної інфекції і були виписані з лікарень. Загальна кількість українців, що видужали з початку пандемії – 2 206 392.

Найбільше випадків зафіксовано в Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134), Донецькій (132) та Чернівецькій (126) областях, а також в місті Київ (240).

Статистика коронавірусу по регіонах