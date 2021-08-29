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Дмитро Кудрявцев |

Захворюваність трохи знизилася: в Україні за добу зафіксовано 1906 випадків Covid-19

коронавирус

Станом на ранок неділі, 29 серпня, в Україні зафіксовано 1906 нових випадків зараження коронавірусом, з них 134 дитини та 40 медпрацівників.

Таким чином загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 2 284 191.

Крім того, за минулі 24 години від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 34 українці, довівши загальне число летальних випадків до 53 720.

При цьому 685 осіб впоралися з наслідками коронавірусної інфекції і були виписані з лікарень. Загальна кількість українців, що видужали з початку пандемії – 2 206 392.

Найбільше випадків зафіксовано в Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134), Донецькій (132) та Чернівецькій (126) областях, а також в місті Київ (240).

Статистика коронавірусу по регіонах

  • Київ – 240
  • Вінницька область – 34;
  • Волинська область – 21;
  • Дніпропетровська область – 140;
  • Донецька область – 132;
  • Житомирська область – 86;
  • Закарпатська область – 11;
  • Запорізька область – 66;
  • Івано-Франківська область – 57;
  • Київська область – 134;
  • Кіровоградська область – 20;
  • Луганська область – 29;
  • Львівська область – 101;
  • Миколаївська область – 15;
  • Одеська область – 121;
  • Полтавська область – 29;
  • Рівненська область – 30;
  • Сумська область – 63;
  • Тернопільська область – 67;
  • Харківська область – 156;
  • Херсонська область – 77;
  • Хмельницька область – 62;
  • Черкаська область – 24;
  • Чернівецька область – 126;
  • Чернігівська область – 65.
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Фото: Depositphotos

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