Станом на ранок неділі, 29 серпня, в Україні зафіксовано 1906 нових випадків зараження коронавірусом, з них 134 дитини та 40 медпрацівників.
Таким чином загальна кількість хворих з початку пандемії зросла до 2 284 191.
Крім того, за минулі 24 години від ускладнень, викликаних Covid-19 померли 34 українці, довівши загальне число летальних випадків до 53 720.
При цьому 685 осіб впоралися з наслідками коронавірусної інфекції і були виписані з лікарень. Загальна кількість українців, що видужали з початку пандемії – 2 206 392.
Найбільше випадків зафіксовано в Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134), Донецькій (132) та Чернівецькій (126) областях, а також в місті Київ (240).
Статистика коронавірусу по регіонах
- Київ – 240
- Вінницька область – 34;
- Волинська область – 21;
- Дніпропетровська область – 140;
- Донецька область – 132;
- Житомирська область – 86;
- Закарпатська область – 11;
- Запорізька область – 66;
- Івано-Франківська область – 57;
- Київська область – 134;
- Кіровоградська область – 20;
- Луганська область – 29;
- Львівська область – 101;
- Миколаївська область – 15;
- Одеська область – 121;
- Полтавська область – 29;
- Рівненська область – 30;
- Сумська область – 63;
- Тернопільська область – 67;
- Харківська область – 156;
- Херсонська область – 77;
- Хмельницька область – 62;
- Черкаська область – 24;
- Чернівецька область – 126;
- Чернігівська область – 65.