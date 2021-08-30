ЧУ Чехії з 20 вересня розпочнеться вакцинація від коронавірусу третьою дозою. Повторну дозу отримають люди старше 60 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Адам Войтех. Щеплення проводитимуть терапевти, які спостерігають за пацієнтами. Також розглядається можливість проведення повторної вакцинації в лікарнях.

Зареєструватися на вакцинацію третьою дозою можна з 20 вересня тим, хто завершив першу фазу вакцинації вісім місяців тому. Третю дозу можна буде отримати препаратом виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.

Її зможуть отримати не усі, а тільки ті, хто щепився вакциною AstraZeneca та Johnson&Johnson.

До того ж вакцинація від коронавірусу у Чехії є добровільною. Нині у країні вже близько 5,69 млн людей або 65,8% дорослого населення вакцинувалися від Covid-19 принаймні однією дозою.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я зазначали, що нині у світі нема потреби застосовувати третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, щоб посилити дію двох основних доз.

Зараз бідні країни вакцинували від коронавірусу менш ніж 2% населення через брак препаратів на ринку. А 75% всіх введених у світі Covid-вакцин припадають лише на 10 країн.

Детальніше про те, чи потрібно використовувати третю дозу вакцини від коронавірусу – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Czech Radio