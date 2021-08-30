До Києва завітав автор книги Чорний лебідь Нассім Талеб. Його вважають найпопулярнішим філософом сучасності. Є думка, що у своїй книзі він спрогнозував пандемію коронавірусу.

Нассім Талеб створив термін “чорний лебідь”, яким сьогодні користуються у всьому світі. За його словами, “чорний лебідь” – це подія, яка відповідає таким трьом ознакам. По-перше, вона виняткова, абсолютно несподівана, й ніщо у минулому її не обіцяло. По-друге, вона чинить колосальний вплив. По-третє, людська природа змушує нас вигадувати їй пояснення заднім числом.

Тільки-но світ накрила пандемія коронавірусу, усі сказали: ось він – істинний “чорний лебідь”, ідеальний приклад теорії Талеба. Але автор не погоджується.

Він стверджує, що коронавірус – це не “чорний лебідь”, адже у світі багато фільмів про пандемію, а підручники з історії повні хронологіями пандемій.

Талеб говорить, що “чорний лебідь” – це кожен із нас і просить уявити піщинку проти планети Земля. Планета – це шанс ніколи не з’явитися на світ, а піщинка – це наш джек-пот під назвою життя.

Філософа вражає, коли люди не цінують життя, забруднюють довкілля чи не вакцинуються.

Пандемія коронавірусу значно змінила життя на планеті та змусила людей звикати до нового ритму життя. Водночас фахівці прогнозують, що ці зміни будуть постійними, людям доведеться звикати жити в нових умовах.