Каберне Совіньон – король сухих вин. Виготовляють його з однойменного сорту винограду. Сорт невибагливий, росте в різних кліматичних зонах, тому отримав дуже широке поширення по всьому світу.

Головна особливість Каберне – смородиновий смак і фіалковий аромат. Вони проявляються у вині з часом. Що воно старіше, ти сильніший аромат і насиченіший смак.

Вино має доволі високий вміст алкоголю, здається важким, а тому вважається чоловічим напоєм.

Не дарма ж лицарі тамплієри полюбили його. Хоч би де з’являлися представники цього ордена, вони розводили виноградники і виготовляли червоне вино. Лицарі брали його в хрестові походи і пили по поверненні з них. За це їх навіть звинувачували в пияцтві.

Для тамплієрів вино відігравало, скоріше, сакральну роль і сприймалося мало не як символ віри, за яку вони воювали.

Вони вважали, що червоне вино за умови правильного вживання не дурманить, а підтримує дух і сповнює тіло енергією і, як стверджували тамплієри, відкриває шлях до ясновидіння.

Чи дійсно це так, або ж вони й справді впивалися до такого стану, що перед ними виникали якісь картини, нам не відомо. А от користь натурального червоного вина, за умови помірного його споживання, довели вчені.

– Каберне покращує травлення, тому що має сокогінні властивості – пояснює лікар-дієтолог Борис Скачко. – Воно допомагає перетравлюванню білкової їжі. Саме тому його найкраще пити як аперитив. Та й подають його до м’ясних, важких страв.

У червоному вині багато антиоксидантів.

– Що старіша людина, то більшу вона має потребу в антиоксидантах, які захищають клітини від переродження в злоякісні, – каже Борис Скачко. – Регулярне вживання помірної кількості вина збереже здоров’я.

Люди похилого віку, ви почули пораду?

А що ж таке поміркованість? Дієтолог радить дозу, яка принесе тільки користь: 200 мл для жінок і 400 мл для чоловіків на день.

Головне – не перевищувати цю норму, інакше все закінчиться щонайменше похміллям, а то й призвести до алкоголізму.

У напої міститься багато корисних і незамінних для здоров’я речовин: калій, залізо, натрій, кальцій, магній, цинк, селен.

Саме цей букет червоного вина і добре впливає на серцево-судинну систему.

Під час вживання вина судини розширюються, рівень поганого холестерину знижується, що є профілактикою атеросклерозу.

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Калій та магній укріплюють серцевий м’яз.

Дослідження свідчать, що за умови помірного вживання червоного вина ризик смерті від серцевої недостатності знижується до 60%.

Червоне вино покращує склад крові, підвищує рівень гемоглобіну, що є профілактикою залізодефіцитної анемії, розріджує кров, виводить радіонукліди.

Каберне має і антибактеріальні властивості. Навіть розбавлене водою, воно знищує хвороботворні бактерії, а також збудників туберкульозу, холери.

Тому під час епідемій лікарі рекомендували пити столове вино, розведене водою.

Як правильно пити вино

Велике значення при вживанні вина має естетична сторона. Важливо вміти створити умови для того, щоб цілющі властивості напою проявилися повною мірою.

За відсутності культури вживання навіть найкраще вино, перетворюється на отруту.

Тамплієри, хоч і зналися на вині, але пили його великими келихами або кубками. Культура пиття затвердилася дещо пізніше, коли з’явилися вишукані скляні келихи.

Для Каберне Совіньйон краще вибирати келихи конусоподібної форми з високою ніжкою. Так вино, взаємодіючи з повітрям, розкриває свій букет.

Наливши вино у келих, дайте йому насититися повітрям, покрутіть келих по колу, створюючи вир. Потім відпийте ковток і потримайте в роті кілька секунд. І тільки після цього ковтайте.

Пити вино треба маленькими порціями. Не варто спустошувати одразу весь келих, тоді ви не встигнете відчути всю красу напою.

Ще одна важлива умова вживання вина – якісний продукт. Не варто довіряти різним акціям у супермаркетах, якщо ви бачите червоне вино від невідомого вам виробника. Дешеве вино – це у 99% фальсифікат.

– Тільки натуральні вина дійсно корисні, – наголошує дієтолог.

Каберне за умови правильного вживання не повинно одурманювати, воно має наповнювати енергією. Саме тому потрібно вміти вчасно зупинитися.

Кому не можна пити Каберне

З огляду на сокогінні властивості сухого вина, його не варто пити людям, що страждають на виразку шлунка і дванадцятипалої кишки. Людям з хронічним панкреатитом, цирозом печінки, депресією воно завдасть тільки шкоди.

Не потрібно змішувати Каберне з іншими алкогольними напоями. Від цього ні користі, ні задоволення від смаку не отримаєте.

– Коли готуєте глінтвейн, нагрівайте вино обережно, не доводячи до кипіння. Потім додайте спеції, – радить дієтолог. – Якщо ж вино закипить, спирт випарується, і ви отримаєте безалкогольний напій.

Додавши мед, ви просто перетворите вино на солодкий десертний напій, що теж нівелює його якості та багато властивостей.

Відомо, що надмірне вживання алкоголю шкодить здоров’ю людини. Це стосується і шампанського. Але незважаючи на стереотипи, існує і користь цього напою. Воно допомагає шлунку перетравити їжу. Крім того, в ньому є багато необхідних організму мікро- і макроелементів.