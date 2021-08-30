Як правильно обрати ліки – основні поради

Нині фармацевтичний ринок кишить різновидами лікарських препаратів. Проте далеко не всі з них можуть бути якісними та ефективними.

Факти ICTV розповіли, як правильно обрати ліки та як відрізнити справжні лікарські засоби від замінників.

Як не завдати шкоди організму під час лікування

Коли йдеться про вибір ліків, правильність вибору набуває надзвичайної важливості. Справді, це ж не фасон штанів чи смак піци – помилки з ліками значно критичніші. Водночас цей вибір дуже непростий і має велику кількість підводних каменів. Дослідивши це, спробуємо обійти всі перешкоди.

Промовисті цифри

За статистикою, до 26% коштів на купівлю ліків українці витрачають на препарати з сумнівною, недоведеною ефективністю. І це, погодьтеся, зовсім немало. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, такі ліки широко представлені на нашому ринку, по-друге, тому що багато хто з нас займається самолікуванням та надає перевагу не візиту до лікаря, а порадам провізорів, які можуть запропонувати придбати не ліки, а комерційно привабливі замінники – БАДи.

Важливі нюанси

Зорієнтуватися в океані продукції сучасної фармації непросто. Адже окрім оригінальних лікарських засобів, наявні препарати-копії, які не є лікарськими засобами, а зареєстровані як БАДи. Що їх відрізняє?

Оригінальний препарат, лікарський засіб, пройшов повний курс доклінічних і клінічних досліджень ефективності та безпеки, отримав відповідне реєстраційне посвідчення. Що ж до так званих “копій”, БАДи не проходять досліджень ефективності та безпечності. Вони можуть містити навіть ту саму речовину, що й оригінальний лікарський засіб, однак ніхто не регламентує і не вимагає, щоб ця діюча речовина була відповідної якості та ефективності. Окрім того, БАДи не мають підтвердженої лікувальної дії, лише можуть сприяти функціонально і бути доповненнями до харчування – не лікувати.

Сумнівна пропозиція

Але існує інша серйозна проблема – продаж аптеками та фармацевтами ліків, що насправді не є ліками. Зокрема, деякі аптечні мережі рекомендують купувати замість відомих лікарських препаратів замінники. Подекуди існує практика створення та просування провізорами власних торгових марок, навіть ціною відмови продати препарат споживачеві під приводом “вже заброньовано”.

Це, власне, не ліки, а БАДи, до яких вимоги щодо циклу досліджень та реєстрації перед запуском у масове виробництво значно нижчі, на що вже звернув увагу АМКУ і почав розслідування недоброчесної конкуренції. Але, знов-таки, вони мають ціну, яка беззастережно підкупає. Для аптек така практика вигідніша – вищий прибуток. Але чи вигідно це пацієнтам, які приходять за відомими ліками, а отримують препарати з недоведеною дією? Чи не час тут згадати приказку про те, що скупий платить двічі?

У чому ризики замінників?

По-перше, оскільки це не ліки, вони повноцінно не працюють – тобто не мають доведеного лікувального ефекту.

По-друге, не надавши необхідної дії, вони цілком можуть нашкодити, якщо не прямо, то опосередковано – ви втратите дорогоцінний час, і в деяких випадках наслідки для здоров’я можуть бути дуже серйозними.

І по-третє, це втрати економічні, людина витрачає зайві кошти, не отримуючи потрібної дії.

Важливо розуміти, що таке лікарський засіб, а що – його замінник.

Сила бренду

Але є й гарні новини: українці довіряють брендам. Зокрема й брендам фармації – 69% опитаних зазначили вплив бренду під час вибору товару, а 45% готові піти до іншої аптеки в пошуках потрібного препарату. Це стосується як іноземних брендів, так і вітчизняних, які мають гарну репутацію, перевірену часом, і щоразу підтверджують її високою якістю продукції та застосуванням інновацій. Наприклад, люди готові шукати такі загальновідомі та популярні препарати, як ентеросорбент останнього покоління Атоксіл, лікарський засіб з перевіреною клінічною ефективністю та безпекою, який, до речі, також має так звані “замінники”.

Лікарські засоби та замінники: як правильно обрати ліки / 3 фотографии

Готовності купувати бренди насамперед сприяють доведена ефективність та широкий спектр дії. Вже згаданий Атоксіл не лише пройшов усі необхідні клінічні дослідження, в яких довів високу ефективність та безпечність, але й здобув підтверджену часом бездоганну репутацію, 16 років дієво лікуючи кишкові інфекції, харчові отруєння та інтоксикації різного походження у мільйонів пацієнтів в Україні на поза її межами.

Тож немає сенсу приймати та купувати ліки, з приводу яких ви маєте бодай найменші сумніви. Користуйтеся перевіреними лікарськими препаратами з підтвердженою часом репутацією.

Як не помилитися під час вибору препаратів: