Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

Нові Covid-правила в Туреччині: кому доведеться робити ПЛР-тести

анализ

Нові правила карантину набувають чинності  в Туреччині з 6 вересня. Туристи і громадяни країни, які не отримали щеплення від Covid-19, зможуть відвідувати публічні місця, тільки надавши негативний результат ПЛР-тесту.

Результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до відвідування громадського місця.

Нові обмеження будуть діяти:

  • на громадських заходах (концерти);
  • під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди тощо);
  • у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри).

Працівники різних структур перевірятимуть у всіх на вході код HES, який є системою відстеження Covid-19.

Він покаже щеплена людина від коронавірусу або ж одужала, а також може встановити наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.

У Греції також для невакцинованих громадян вводяться обмеження, зокрема людей без Covid-сертифікатів не пускатимуть в кафе і ресторани.

Джерело: Hurriyet Daily News.

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка