Нові правила карантину набувають чинності в Туреччині з 6 вересня. Туристи і громадяни країни, які не отримали щеплення від Covid-19, зможуть відвідувати публічні місця, тільки надавши негативний результат ПЛР-тесту.

Результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до відвідування громадського місця.

Нові обмеження будуть діяти:

на громадських заходах (концерти);

під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди тощо);

у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри).

Працівники різних структур перевірятимуть у всіх на вході код HES, який є системою відстеження Covid-19.

Він покаже щеплена людина від коронавірусу або ж одужала, а також може встановити наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.

У Греції також для невакцинованих громадян вводяться обмеження, зокрема людей без Covid-сертифікатів не пускатимуть в кафе і ресторани.

Джерело: Hurriyet Daily News.