Нові правила карантину набувають чинності в Туреччині з 6 вересня. Туристи і громадяни країни, які не отримали щеплення від Covid-19, зможуть відвідувати публічні місця, тільки надавши негативний результат ПЛР-тесту.
Результат ПЛР-тесту на коронавірус повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до відвідування громадського місця.
Нові обмеження будуть діяти:
- на громадських заходах (концерти);
- під час міжміських поїздок громадським транспортом (літаки, автобуси, поїзди тощо);
- у публічних місцях (виставки, кінотеатри, театри).
Працівники різних структур перевірятимуть у всіх на вході код HES, який є системою відстеження Covid-19.
Він покаже щеплена людина від коронавірусу або ж одужала, а також може встановити наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за останні 48 годин.
У Греції також для невакцинованих громадян вводяться обмеження, зокрема людей без Covid-сертифікатів не пускатимуть в кафе і ресторани.
Джерело: Hurriyet Daily News.