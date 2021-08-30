Операція зі збільшення грудей – вимушений крок, на який йдуть незадоволені своїм зовнішнім виглядом жінки. Водночас перед ним у багатьох виникають запитання, чи безпечне таке втручання та у якому віці можна його робити.

Український пластичний хірург Олександр Бебих відповів Фактам ICTV на найпоширеніші запитання про операції зі збільшення грудей.

Чи існує стандарт ідеальних грудей?

У 2011 році Патрік Маллуччі, пластичний хірург Королівської колегії хірургів Великої Британії, розрахував формулу ідеальних жіночих грудей. За нею 45% об’єму має бути вище соска, 55% – нижче. Сам сосок має бути направлений на 20 градусів угору. Верхня половина грудей – пряма або ввігнута, нижня – акуратна, добре вигнута.

Насправді ж, кожна жінка має своє уявлення про красиві груди. І тут важливо, щоб пластичний хірург, до якого вона прийшла, мав гарний естетичний смак. Ще до операції уявляв, яким буде кінцевий результат.

Наприклад, коли струнка жінка хоче занадто великі груди, варто її переконати, що потрібно орієнтуватися не на розмір, а на створення природних пропорцій, пояснити, що вона може пошкодувати про своє рішення. Тобто хірургу потрібно і мрію жінки здійснити, і не нашкодити її зовнішньому вигляду.

Особисто я ніколи не ставився до пацієнтів однаково. Вони всі різні. Не буває однакових операцій, кожна потребує індивідуального підходу.

Чи безпечний силікон в імплантах?

Збільшити розмір жіночих грудей хірурги вперше спробували ще у 1895 році.

Застосовували для цього жирову тканину, скляні кульки, каучук, пінопласт, поліетиленову стрічку. Усі ці матеріали шкодили здоров’ю, викликали ускладнення.

Лише у 1961 році для виробництва грудних імплантів почали використовувати силікон.

Відтоді була проведена велика кількість досліджень, які довели, що силіконовий гель жодним чином не підвищує ризик онкологічних захворювань, а також не впливає на перебіг вагітності чи грудне годування.

Сучасний імплант можна проштрикнути ножем, і звідти нічого не витече, тому що всередині міститься гель, який не розтікається.

До того ж оболонка імпланта має декілька шарів. Навіть якщо імплант було пошкоджено (таке іноді трапляється внаслідок серйозних травм), його варто просто замінити.

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Чи складна реабілітація після операції?

За умови дотримання усіх рекомендацій, цей процес проходить досить швидко і легко. По-перше, спеціаліст рекомендуватиме знеболювальне. Головне – ще до операції розповісти хірургу про свій спосіб життя, стан здоров’я та препарати, які вживаєте.

По-друге, зменшити дискомфорт допоможе компресійна білизна: це обов’язковий пункт успішної реабілітації.

Щодо можливих незручностей, то перший час після операції груди можуть набрякати і виглядати асиметрично. Два тижні потрібно накладати на шви стерильну пов’язку.

До речі, користуватися бюстгальтером можна через шість тижнів. Він тисне на рубці, а це може призвести до їхньої деформації.

Коли після операції можна знову займатися спортом?

Як правило, процес повної реабілітації триває приблизно два місяці. І хоча вже через три-чотири тижні жінка може почуватися готовою до походів у спортзал, поспішати не варто.

Лише лікар може дозволити фізичні навантаження. Спочатку це будуть легкі атлетичні вправи. Про тягання заліза та кардіо варто забути приблизно на шість місяців.

Піт, який виділяється під час занять спортом, дуже шкідливий для післяопераційних швів. З цим пов’язана ще одна заборона: засмагання під сонцем.

Хірургічне втручання – це завжди стрес для організму. Тому навіть у разі гарного самопочуття потрібно дати організму повністю відновитися. А от піші прогулянки можна додати до щоденного розкладу: вони покращують кровообіг, а це означає, що процес відновлення йтиме швидше.

У якому віці не можна робити операцію зі збільшення грудей?

Жодних обмежень за віком маммопластика не має. Обмеження стосуються хіба що стану здоров’я пацієнтки.

Стан шкіри, хронічні хвороби – ось на що звертає увагу хірург, коли проводить консультацію. Наприклад, те, що одній жінці можна робити у 50 років, іншій не рекомендовано вже у 40!

Крім того, варто пам’ятати: чим старша за віком пацієнтка, тим довше проходить процес відновлення.

Щодо мінімального віку пацієнток, то корекцію грудей можна робити вже у 18 років. Але я б радив дівчатам не поспішати і почекати ще декілька років.

По-перше, тіло має остаточно сформуватися. Якщо маммопластика зроблена у ранньому віці, груди можуть деформуватися. Це пов’язано з природними змінами, які відбуваються в організмі молодої жінки. По-друге, не треба забувати про психологічний аспект. Через два-три роки дівчина може просто перерости свої юнацькі бажання.

Чи потрібно з часом робити заміну імплантів?

До 2011 року приблизно 20% жінок, яким зробили корекцію грудей, дійсно потребували заміни імплантів. Це було пов’язано з різними побічними ефектами та якістю протезів.

Але сучасні пластичні хірурги використовують імпланти нового покоління, які більше не потребують заміни, оскільки не мають терміну придатності.

Здебільшого повторна операція – це унікальний випадок. Наприклад, імплант змістився та викликає дискомфорт. Або його пошкоджено. Але це дуже малий відсоток операцій.

Тож жінкам не варто хвилюватися. Набагато частіше трапляються випадки, коли пацієнтка записується на повторну операцію, бо хоче збільшити розмір імплантів. Що ж, це не проблема.