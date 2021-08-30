В Індії фіксують спалах загадкової лихоманки. Хвороба забирає життя людей, зокрема і дітей.

Випадки захворювання зафіксували у штаті Уттар-Прадеш, зокрема у сільській місцевості в районах Агра, Матхура та Фірозабад.

Лихоманка забрала життя 68 людей, з яких – 40 дітей. За минулу добу померли 12 дітей.

Найпоширенішими симптомами хвороби є підвищена температура, зневоднення, різке зниження рівня тромбоцитів.

Через спалах хвороби у лікарнях не вистачає місць для хворих, тому їх перевозять до закладів, де лікують людей з коронавірусом.

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Індійські фахівці називають попередні причини виникнення лихоманки, з-поміж них – недотримання мешканцями норм гігієни та санітарії.

Також різке збільшення кількості хворих може бути пов’язане з москітами, що розмножуються біля річок та заболочених водойм та переносять цю хворобу.

Водночас в Індії після весняного спалаху трішки поліпшилася ситуація з коронавірусом. Хоча вірус надалі продовжує поширюватися та забирати життя людей.

Джерело: The Times of India