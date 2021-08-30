В Італії відвідувач ресторану був оштрафований на €400 за відсутність Covid-паспорта або, як його тут називають, зеленої карти, яка свідчить або про повну вакцинацію, або про перенесену коронавірусну хворобу, або про негативний ПЛР-тест.

В Італії всі власники закладів харчування зобов’язані перевіряти у відвідувачів наявність зеленої карти. В іншому випадку контролери, що нагрянуть з перевіркою, можуть виписати неабиякий штраф за ігнорування карантинних вимог. Як це сталося у вказаному випадку, коли відвідувача оштрафували на €400, а власника ресторану – на €1 тис.

До слова, це далеко не перший випадок грошового покарання, як власників, так і відвідувачів піцерій. До цього повідомлялося, як в одній з них були оштрафовані відразу п’ять осіб.

Режим зелених перепусток в Італії був запущений з 6 серпня. А з 1 вересня його включать для навчальних закладів та громадського транспорту.

Відомо, що зелені перепустки в Італії можна отримати навіть після першої дози вакцини. А такими, що благополучно перенесли інфекцію, вважаються люди, які перехворіли нею не більше шести місяців тому.

Джерело: Ilmessaggero