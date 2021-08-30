В Україні перед початком навчального року повністю вакцинувалися від коронавірусу 29% колективів шкіл.

Про це повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти й науки України Юрій Кононенко.

– Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян – це 29%. І 23% – ще 145,5 тисяч людей – провакциновані однією дозою, – зазначив він.

За словами Кононенка, у міністерстві вважають успішними такі показники. Нині вони вже працюють над збільшенням кількості вакцинованих працівників освітніх установ.

Очільник управління додав, що примусового вакцинування для освітян немає. Міносвіти працює над пропагуванням імунізації, а також, щоб усі працівники мали доступ до вакцини від Covid-19.

Він додав, що вакцинуватися до початку робити – це не обов’язкова умова. Згідно з законодавством, потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно.

Нині усі області Україні та заклади освіти, які там перебувають, у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

У Міністерстві охорони здоров’я дали рекомендації щодо проведення першого дзвоника. Вони закликали дотримуватися протиепідемічних заходів і наголосили, що проведення урочистої лінійки на 1 вересня є необов’язковим. Детальніше про рекомендації щодо організації 1 вересня у школах – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Громадське радіо