Перший корінний житель Австралії 50-річний абориген помер у регіональній лікарні Дуббо від Covid-19.

– Він перебував у реанімації та мав проблеми зі здоров’ям, – сказав виконавчий директор місцевого округу охорони здоров’я Західного Нового Південного Уельсу Скотт Маклахлан.

Маклахлан додав, що це був дуже сумний день, і закликав людей у регіоні зробити щеплення.

– Цей джентльмен не був щеплений, – повідомив Скотт Маклахлан. – Ми знаємо, що є багато дезінформації. У західних частинах Нового Південного Уельсу є багато можливостей для вакцинації.

Ця людина була однією з чотирьох людей, які померли від ускладнень Covid-19.

Наразі в західному місцевому окрузі охорони здоров’я зафіксований 561 хворий на Covid-19, 65% з яких є аборигенами або мешканцями острова Торрес.

Аналіз, проведений Guardian Australia, показав, що серед некорінних громадян в окрузі вакцинованих людей майже вдвічі більше, ніж корінних жителів.

У США знову збільшується кількість нових випадків інфікування коронавірусом, госпіталізацій та смертей. Це пов’язано з поширенням небезпечного штаму Дельта.

За словами представників громадської охорони здоров’я, більшість людей, яких госпіталізують з Covid-19 та які помирають від цієї хвороби, не були повністю вакциновані.

Директор центрів з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенскі стверджує, що понад 97% госпіталізацій з коронавірусом припадає на невакцинованих людей.