Поширення неперевіреної інформації у мережі заважає проведенню вакцинального кампанії і загалом боротьбі з пандемією. Журналісти CNN Health разом з експертами розібралися, як спілкуватися з людьми, особливо членами сім’ї і друзями, які займаються цим, щоб підштовхнути їх припинити робити це або ж ділитися лише перевіреними даними.

За словами фахівців, спочатку потрібно розібратися у намірах. Люди, які поширюють дезінформацію про пандемію і вакцинацію, не завжди роблять це через бажання нашкодити комусь. Швидше, навпаки: вони почули десь неперевірені дані і просто намагаються вберегти інших.

– Коли ми чуємо про загрози, подібні до цієї, де багато невизначеності, дуже природно спробувати отримати інформацію, а потім поділитися нею з людьми, про яких ми піклуємося, щоб убезпечити всіх, – уточнює професор біології Вашингтонського університету Карл Т. Бергстром.

Якщо дезінформацію поширює саме така людина, з нею можна розпочати діалог і спробувати переконати її.

Водночас важливо уникати “суворого стартапу” – різких звинувачень, критики і претензій.

– Розмови закінчуються так само, як і починаються. Якщо ви починаєте розмову з ворожості, гніву, зневаги або критики, ймовірно, так її і закінчите, – пояснює приватний психолог з Окленда Джошуа Коулман.

У такому випадку потрібно виявити повагу до співрозмовника, тоді він буде більш налаштований на діалог.

Також варто уникати образ. Після таких слів людина навряд чи захоче спілкуватися.

Водночас варто продемонструвати турботу і сказати про те, що робите зауваження через любов, турботу і бажання допомогти.

Після цього можна спробувати поділитися інформацією з інших джерел, яка спростовує неперевірені дані.

За словами експертів, потрібно намагатися сфокусувати увагу людини на новій інформації. Допоможе також залучення інших співрозмовників, обмін думками завжди буде корисним.

За можливості з такими людьми варто поговорити наодинці. Публічне обговорення може призвести до того, що людина може подумати, ніби її хочуть принизити перед іншими, виставити дурнем.

Також більш ефективним буде дзвінок або особисте спілкування, щоб людина чула голос і розуміла, що про неї піклуються. Текстові повідомлення у цьому плані працюють гірше.