Нині ситуація із захворюваність в Україні стабільна, тому всі регіони перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але три області не відповідають цій зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, показник динаміки рівня госпіталізацій з коронавірусом перевищений у Вінницькій області. Там вже другий поспіль погіршується ситуація з хворими. Станом на 29 серпня показник становив 61.6%, а 28 серпня – 54,9%

Також ситуація з рівнем госпіталізацій погіршилася у Чернігівській області. Цей показник становить 53,0%. А ще днем раніше він був у межах норми та відповідав зеленій зоні – 41,0%.

Крім того, вже третій день підряд у Черкаській області знижене охоплення тестуванням на Covid-19. 29 серпня цей показник становив 298, а двома днями раніше 284 та 292.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 серпня в Україні за добу зафіксували 749 нових на Covid-19. Одужати вдалося 291 українцю, а померли 18 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.