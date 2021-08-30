На планеті продовжує поширюватися коронавірус. І чим ближче осінь, тим показники нових випадків і смертей від вірусу зростаються як в Україні, так і у світі. Загалом на планеті підтвердили понад 217,4 млн випадків коронавірусу, в Україні – 2 284 940. Водночас понад 4,5 млн людей померли від Covid-19 у всьому в світі, в Україні загальна кількість летальних випадків – 53 738.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. І хоча на 30 серпня зафіксували лише 749 нових хворих (що традиційно після вихідних), проте минулий робочий тиждень країна закінчила з показником добового приросту – понад 2 тис.

Уже три регіони України не відповідають показникам зеленої зони карантину. У Вінницькій і Чернігівській областях перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, а в Черкаській – знижено охоплення тестуванням на Covid-19.

У країні продовжують з вірусом боротися за допомогою вакцинації. Перед початком навчального року, який стартує вже 1 вересня, намагаються максимально вакцинувати вчителів і співробітників шкіл. Однак поки що повністю вакцинували проти коронавірусу лише 29% колективів шкіл, повідомив керівник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Коронавірус у світі

У світі подолано поріг у 4,5 млн смертей від коронавірусу. ВООЗ лякає і подальшим зростанням кількості летальних випадків. Це може статися через уповільнення темпів вакцинації у Європі, попередив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами, до грудня 2021 року може померти від коронавірусу майже чверть мільйона осіб.

Також представники організації закликають не зачиняти школи у новому навчальному році. Пандемія вже і так спровокувала найбільш катастрофічний освітній збій в історії, не можна сприяти цьому і надалі.