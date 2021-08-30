Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вимагають, щоб школи у всій Європі розпочали роботу у новому семестрі та залишалися відчиненими.

Про це заявив очільник Європейського регіону ВООЗ Ганс Клюге.

– Пандемія спровокувала найбільш катастрофічний збій в освіті в історії. Життєво важливо, щоб навчання у класі тривало протягом усього часу, – зазначив Ганс Клюге.

За його словами, перебування дітей у школах має величезне значення для їхніх навчання, психічного здоров’я та соціальних навичок.

Створення умов для того, щоб школи залишалися відчиненими, має бути першочерговим завданням для керівництва країн.

Через пандемію коронавірусу в країнах світу довелося припинити очне навчання у школах. Діти почали навчатися вдома. За даними фахівців, це призвело до падіння якості навчання і рівня знань серед школярів.

Крім того, вони менше рухалися, що спровокувало набір ваги з-поміж них. Постійне перебування дітей вдома відобразилося й на їхніх батьках, особливо на психічному здоров’ї жінок.

З 1 вересня 2021 року діти йдуть до шкіл. Однак як довго школи будуть залишатися відчиненими, залежить від загальної епідситуації.