Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ заявили, що вчителі та шкільний персонал повинні бути серед груп, яким в першу чергу проводиться вакцинація проти Covid-19. Це необхідно для того, щоб школи в Європі та Центральній Азії могли залишатися відкритими.

– Щеплення проти Covid-19 вчителям та іншому шкільному персоналу повинно бути частиною національних програм вакцинації, – йдеться в заяві агентств ООН.

Оскільки школи знову відкриваються після літніх канікул, життєво важливо, щоб навчання в класі тривало безперервно, навіть незважаючи на поширення більш заразного Сovid-штаму Дельта, наголошується в документі.

– Це має першорядне значення для освіти дітей, їх психічного здоров’я і соціальних навичок, щоб допомогти нашим дітям стати щасливими і продуктивними членами суспільства, – заявив директор Європейського регіону ВООЗ Ханс Клюге.

За його словами, пандемія викликала найбільш катастрофічний збій в освіті за всю новітню історію.

Ханс Клюге також нагадав про важливість заходів для поліпшення шкільного середовища під час пандемії, включаючи ефективну вентиляцію, менші розміри класів, соціальне дистанціювання і регулярне тестування на Covid-19 для дітей і персоналу.

ВООЗ також закликала країни вакцинувати дітей старше 12 років, особливо тих, у яких є супутні захворювання, що підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19.