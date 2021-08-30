Як працюватимуть київські школи під час карантину

У Києві з 1 вересня школи працюватимуть у штатному режимі, але з урахуванням вимог адаптивного карантину.

Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Олена Фіданян. За її словами, під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

За її словами, організація освітнього процесу буде залежати від карантинних обмежень. Наприклад, за певних умов під час жовтого або помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки школи можуть навчатися у змішаному режимі.

– У разі встановлення жовтого або помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у змішаному форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти, – зазначила Фіданян.

Очільник департаменту додала, що у разі встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки освітні заклади працюватимуть дистанційно.

Проте вимоги адаптивного карантину жодним чином не вплинуть на роботу дитячих садочків, початкових шкіл та спеціальних закладів освіти. Як і торік, їх закривати не будуть.

За даними Міністерства освіти та науки України, перед початком навчального року повністю вакцинувалися від коронавірусу 29% колективів шкіл.

Згідно з законодавством, потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно.