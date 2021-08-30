Коронавірус в Україні 30 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 30 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 284 940 випадків коронавірусу. А за добу – 749 нових хворих. З-поміж них – 55 дітей та шість медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 53 738 громадян, за добу – 18 українців.

Одужали загалом 2 206 683 особи, за останні 24 години – 291.

Загалом в Україні провели 11 958 965 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 9 617.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

м. Київ – 148 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 43 випадки;

Запорізька область – 35 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 36 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 29 серпня, в Україні від коронавірусу вакцинували 41 477 людей. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані – 28 157 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 8 931 640 щеплень.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 29 серпня, в Україні підтвердили 2 284 191 випадок коронавірусу. За добу було 1 906 нових хворих.