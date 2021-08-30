Коронавірус в Україні 30 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 30 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 284 940 випадків коронавірусу. А за добу – 749 нових хворих. З-поміж них – 55 дітей та шість медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 53 738 громадян, за добу – 18 українців.
Одужали загалом 2 206 683 особи, за останні 24 години – 291.
Загалом в Україні провели 11 958 965 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 9 617.
Коронавірус в регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
- м. Київ – 148 випадків;
- Вінницька область – 32 випадки;
- Волинська область – 15 випадків;
- Дніпропетровська область – 72 випадки;
- Донецька область – 8 випадків;
- Житомирська область – 43 випадки;
- Запорізька область – 35 випадків;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 26 випадків;
- Кіровоградська область – 14 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 36 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 13 випадків;
- Тернопільська область – 48 випадків;
- Харківська область – 38 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 74 випадки;
- Чернігівська область – 10 випадків.
Вакцинація в Україні
За добу, 29 серпня, в Україні від коронавірусу вакцинували 41 477 людей. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані – 28 157 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 8 931 640 щеплень.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 29 серпня, в Україні підтвердили 2 284 191 випадок коронавірусу. За добу було 1 906 нових хворих.