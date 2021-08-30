Коронавірус в Україні 30 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

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Ольга Тетеріна |

За добу в Україні зафіксували 749 нових випадків Covid-19

грип коронавірус

Станом на 30 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 284 940 випадків коронавірусу. А за добу – 749 нових хворих. З-поміж них – 55 дітей та шість медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 53 738 громадян, за добу – 18 українців.

Одужали загалом 2 206 683 особи, за останні 24 години – 291.

Загалом в Україні провели 11 958 965 тестувань методом ПЛР, протягом доби – 9 617.

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Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.

  • м. Київ – 148 випадків;
  • Вінницька область – 32 випадки;
  • Волинська область – 15 випадків;
  • Дніпропетровська область – 72 випадки;
  • Донецька область – 8 випадків;
  • Житомирська область – 43 випадки;
  • Запорізька область – 35 випадків;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 26 випадків;
  • Кіровоградська область – 14 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 36 випадків;
  • Миколаївська область – 25 випадків;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область – 13 випадків;
  • Тернопільська область – 48 випадків;
  • Харківська область – 38 випадків;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 1 випадок;
  • Чернівецька область – 74 випадки;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 29 серпня, в Україні від коронавірусу вакцинували 41 477 людей. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані – 28 157 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 622 915 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 8 931 640 щеплень.

Коронавірус в Україні 

Минулої доби, 29 серпня, в Україні підтвердили 2 284 191 випадок коронавірусу. За добу було 1 906 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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