Дослідження вчених Північно-Західного університету США відзначає важливість отримання другої дози Сovid-вакцини не тільки тому, що імунітет від вакцин з плином часу слабшає, а й через ризик, пов’язаний із появою нових варіантів, зокрема дуже заразного Сovid-штаму Дельта.

Наукова робота також засвідчила, що попередній вплив SARS-CoV-2 не гарантує ані високого рівня антитіл, ані надійної відповіді антитіл на першу дозу вакцини.

Це прямо суперечить припущенню, що зараження Covid-19 природним чином зробить людину несприйнятливою до повторного зараження. Отримані дані також підтверджують важливість повної вакцинації навіть для людей, які раніше заразилися цим вірусом.

Група вчених перевірила зразки крові дорослих із позитивним результатом на Covid-19, щоб виміряти, як довго зберігаються переваги вакцин Pfizer і Moderna для імунітету, і наскільки добре вони захищають від нових вірусів.

Використовуючи домашні набори для тестування антитіл, розроблені у лабораторії, учасники дослідження здали зразки крові через два-три тижні після першої та другої доз вакцин, і через два місяці після другої дози.

– Коли ми протестували зразки, зібрані приблизно через три тижні після введення другої дози вакцини, середній рівень інгібування становив 98%, що свідчить про дуже високий рівень антитіл-нейтралізаторів, – зазначив співавтор дослідження, фармаколог Алексіс Демонбрейн.

У тестових зразках, зібраних через два місяці після другої дози, дослідники виявили, що відповіді антитіл знизилися приблизно на 20%. Таким чином було зафіксовано, що реакція антитіл на вакцинацію залежить від попередньої інфекції.

Особи з клінічно підтвердженими випадками Covid-19 і множинними симптомами мали більш високий рівень відповіді, аніж ті, у кого були позитивні результати, але легкі симптоми, або взагалі не було симптомів.

Дослідження свідчить, що попередній контакт з SARS-CoV-2 не гарантує високого рівня антитіл та надійної відповіді на першу дозу вакцини. Для людей, у яких були легкі або безсимптомні інфекції, відповідь антитіл на вакцинацію, по суті, та сама, що й для людей, які раніше не зазнали впливу Covid-19.

А щодо захисту після Сovid-вакцинації, історія однакова для всіх Сovid-штамів, зокрема Дельта: вакцина забезпечує хороший захист, але не такий хороший, як щодо вихідної версії вірусу, проти якої її було розроблено.

Поєднайте це з тим фактом, що імунітет згодом слабшає, і ви зрозумієте, чому такий високий ризик уразливості перед проривною Сovid-інфекцією. І чому така важлива друга доза Covid-вакцини.