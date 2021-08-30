Через сповільнення темпів вакцинації від коронавірусу Європі може загрожувати зростання рівня смертності від вірусу.

Про це попередив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге.

– Стагнація у здійсненні вакцинації у нашому регіоні викликає серйозне занепокоєння, – зазначив Ганс Клюге.

За його словами, через це до грудня 2021 року може померти від коронавірусу майже чверть мільйона людей.

– Минулого тижня зафіксували зростання на 11% кількості смертей у регіоні. Згідно з надійними прогнозами, очікується, що у Європі на 1 грудня буде ще 236 тис. смертей, – додав він.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. У різних країнах цей процес відбувається неоднаково.

Водночас повідомлялося, що 70% населення Європи уже отримали першу дозу вакцини. Щеплення активно роблять у Японії, США.

Україна ж поки що не може похизуватися такими результатами. У країні від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали одну дозу – 5 308 725 людей, дві – 3 622 915 громадян.